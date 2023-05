L'acteur américain Matt Damon se dit "complètement" fan de l'OM

Pas de quoi réconforter les supporters de l'Olympique de Marseille ce dimanche, mais cela fait toujours plaisir. L'acteur américain Matt Damon a rappelé à quel point il aimait la mentalité marseillaise autour du football, dans une interview accordée au Journal du dimanche . Lui qui a tourné dans la ville en 2019 pour le film Stillwater (sorti en 2021), se souvient d'une ambiance "fabuleuse, vraiment fun" au Stade Vélodrome avant d'ajouter : "En tout cas, les supporters de Marseille avaient vraiment quelque chose de spécial."

"Dans la famille de ma femme, il y a Messi et il y a Dieu !"

Dans la suite de l'interview, il lui est demandé s'il est devenu fan de l'OM, l'acteur révélé dans Will Hunting répond : "Complètement. Bon, je dois aussi garder un œil sur le PSG à cause de Lionel Messi. Dans la famille de ma femme, il y a Messi et il y a Dieu !" Matt Damon est au cœur de l'actualité car il joue dans le film "Air" réalisé par son ami Ben Affleck, qui sera disponible vendredi prochain sur la plateforme en ligne Prime Video et qui revient sur les débuts de la collaboration entre Nike et Michael Jordan.