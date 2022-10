L'actrice Laure Calamy célébrée à Saint-Jean-Le-Blanc

C'est un projet de longue date qui vient d'être finalisé à Saint-Jean-Le-Blanc ce samedi 1er octobre. Un baptême de la rose était organisé au château de la ville. Et la marraine de cette rose n'est autre que Laure Calamy ! "On a une roseraie magnifique ici. Il y a deux ans, nous avons voulu organiser un baptême de la rose et à ce moment-là, Laure Calamy était de passage à Orléans pour la promotion d'un film, explique Françoise Grivotet, la maire de Saint-Jean-Le Blanc. Lorsque je lui ai proposé d'être la marraine de cette rose, elle a tout de suite accepté ! C'est une actrice reconnue, pour nous c'est extraordinaire. Elle s'est prêtée au jeu avec une grande simplicité."

Laure Calamy et Françoise Grivotet, la maire de Saint-Jean-Le-Blanc © Radio France - Arnaud Roszak

Laure Calamy était présente au château de Saint-Jean-Le-Blanc. Un moment très émouvant pour l'actrice révélée dans la série Dix pour cent et césarisée pour son rôle dans le film Antoinette dans les Cévennes. Laure Calamy a passé une partie de son enfance à Orléans et elle a fait ses premiers pas dans le milieu au conservatoire de la ville.

J'ai aimé cette ville pour l'accès culturel qu'elle m'a offert : Olivier Py directeur du Centre dramatique national d'Orléans, des films extraordinaires au cinéma du Martrois… c'était le déclic pour moi, cela répondait à une quête de sens.

Laure Calamy est également dans le Loiret pour faire la promotion de son prochain film "L'Origine du mal", qui sort en salles le mercredi 5 octobre.