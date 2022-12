"L'adrénaline a parlé" : un ostréiculteur sauve un requin de deux mètres coincé dans le Bassin d'Arcachon

Ce 27 décembre s'annonçait comme une journée ordinaire pour Cyril Foucaud. Cet ostréiculteur de Gujan-Mestras, sur le Bassin d'Arcachon, se dirige en bateau vers son parc à huîtres , lorsqu'il entend "des gros remous, des éclaboussures" et aperçoit "un aileron" dans "15 centimètres d'eau".

Le producteur d'huîtres girondin explique avoir "de suite compris" : cet aileron est celui d'un requin bleu , long de plus de deux mètres, qui s'est retrouvé piégé par la marée basse. "Je n'ai pas réfléchi, parce qu'il était à sec dans une flaque", explique Cyril Foucaud, qui a donc immédiatement tenté de sauver l'animal. Avec l'aide de deux collègues, "je l'ai traîné sur environ 30-40 mètres" jusqu'à une poche "de 30 centimètres d'eau" pour ensuite l'aider à regagner l'océan.

"On a réussi à le caresser"

L'ostréiculteur Cyril Foucaud en train de sauver un requin sur le Bassin d'Arcachon, le 27 décembre 2022. - .

"Au début, il a commencé à vouloir se défendre", raconte encore l'ostréiculteur de 37 ans. "Il s'est tordu, sûrement pour me mordre. Donc je l'ai lâché" au début, parce que "je ne pouvais pas perdre mes mains non plus". Et lorsque Cyril Foucaud réussi à le ramener dans une poche d'eau plus profonde, "il a arrêté de se débattre. Il était affaibli, parce qu'il avait dû se battre pendant un petit moment pour essayer de retrouver le large, mais je pense qu'il a compris qu'on voulait le sauver".

Pour Cyril Foucaud, à son compte depuis dix ans au port de la Barbotière à Gujan-Mestras, cette expérience inédite est "un cadeau". "On a même réussi à le caresser. Sa peau, on dirait de la moquette, c'est surprenant. Et son regard, des grosses pièces de 2 euros toutes noires, qui vous regardent ... C'est une bête assez majestueuse". Et quand on lui demande s'il a eu peur, l'ostréiculteur assure avoir été "plus en action réaction. Si j'ai eu peur, c'est vite passé. C'est plus l'adrénaline qui a parlé qu'autre chose." "Espérons que ça puisse servir d'exemple", conclut-il.