L'Aéro Club des Garrigues se lance dans la construction d'une réplique de la Demoiselle

Le nouveau défi du club Aéro des Garrigues de Saint-Hippolyte-du-Fort. La construction à l'identique de la fameuse Demoiselle. Un avion de 1907, l'ancètre de l'ULM, créée et pilotée par le fameux aviateur Alberto Santos-Dumont (l'un des tout premiers a avoir volé avec un avion à moteur en Europe). Le club aéro, n'en est pas à son coup d'essai, il a construit à l'identique (en 2012), un Blériot XI type Traversée de la Manche avec lequel, il tournait dans les meetings aériens.

Les ailes de la demoiselle sont terminées

Elles seront bientôt entoilées, le moteur est restauré. Viendra le fuselage, en bambou, Santos-Dumont, on en est quasi certain, serait même venu à la bambouseraie pour se fournir et la restauration de la "Renault - type DG - de 1913", avec laquelle le pilote franco-brésilien tractait sa demoiselle. 5.000 heures de travail au bas-mot pour l'aéro des Garrigues.

Et une, et deux et trois Demoiselle

Le Club Aéro des Garrigues envisage de poursuivre avec la construction d'une autre réplique qui, elle, devrait voler. Puis, une 3 é qui serait vendue au futur musée Santos-Dumont en région Parisienne. L'argent comme carburant. A cause de la Covid, les cigalois ne peuvent plus tourner de meeting en meeting avec le Blériot XI, quelques 150 meetings y compris en Angleterre et en Belgique mais la pandémie est loin de leur avoir coupé les ailes.

Les ailes de la Demoiselle bientôt entoilées. © Radio France - Ludovic Labastrou

Le Blériot XI traversée de la manche construit à l'identique en Cévennes. © Radio France - Ludovic Labastrou

