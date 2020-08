L'aéroport de Châteauroux, piste d'essai pour le record du monde de vitesse en moto électrique

L'aéroport Marcel Dassault à Châteauroux est décidément très sollicité ! Et pas uniquement par les compagnies aériennes qui cherchent un site d'accueil pour stocker leurs appareils, cloués au sol en raison de crise qui touche le secteur du trafic aérien. Doté d'une piste de 3 500 mètres (la plus longue piste d’atterrissage d’Europe), l'aéroport castelroussin est aussi depuis quelques jours, le lieu de tests en vue de battre le record mondial de vitesse en moto électrique Après un premier passage début juillet à Châteauroux, l'équipe de Voxan Motors est revenue en toute discrétion il y a quelques jours, sur l'aéroport Marcel Dassault.

Max Biaggi au guidon de la Voxan Wattman sur la piste de l'aéroport de Châteauroux (Capture d'écran Facebook) - Voxan/J-Cambier

Voxan est une marque de motos française créée en 1995, réputée tant pour l’esthétique de ses motos que pour ses mécaniques atypiques. Et il est vrai que la Woxan Wattman électrique est atypique : un moteur electrique à aimants permanents, une puissance Max de 270 Kw (367 Ch) ou encore un pack batterie Lithium-ion de 140 kilos pour un poids total de 300 kilos pour cette moto hors normes. L'objectif, c'est de battre le record du monde de vitesse en moto électrique, fixé à 329,085 km/h par Ryuji Tsuruta sur une Mobitec EV-02. Voxan a été rachetée en juin 2010 par Gildo Pastor, président de Venturi, spécialiste des véhicules électriques hautes performances.

La Voxan Wattman pilotée par Max Biaggi "sous les ailes" des avions stockés sur l'aéroport de Châteauroux (Capture d'écran Facebook) - Voxan/J-Cambier

Pour relever ce chalenge, il fallait aussi un pilote hors-normes. Voxan Motors a choisi l'italien Max Biaggi, sextuple champion du monde et qui avait déjà décroché un record de vitesse en moto électrique en 1994 (164,2 km/h sur une Fazi Egraf). Sur l'aéroport de Châteauroux, sous le "regard" des nombreux avions stationnés, le pilote a mutiplié les "run" pour tenter de battre ce record. Voxan Motors ne souhaite pas communiquer pour l'instant sur les résulats obtenus mais visiblement l'équipe va repartir de Châteauroux avec le sourire. Autrement dit, Châteauroux a, semble t-il, réussi à la Voxan Wattman. En juillet 2021, l’équipe partira sur le célèbre Salar de Uyuni en Bolivie pour tenter d’établir officiellement un nouveau record du monde de la vitesse la plus rapide en moto électrique. Et on pourra sans doute dire alors, que ce record aura été en partie façonné à Châteauroux, sur la piste de l'aéroport Marcel Dassault !