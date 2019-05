L'aigle Dana récupéré sain et sauf

Deux semaines après sa disparition, Dana a enfin été retrouvé sain et sauf. Mais à des centaines de kilomètres du Cap Sizun, dans le Loiret. Son propriétaire vient d'entamer le retour avec lui, pour le ramener à l'Aquashow d'Audierne.

Audierne, France

C'est enfin le soulagement à l'Aquashow d'Audierne. L'aigle Dana a enfin été retrouvé et récupéré par son propriétaire. Mais à des centaines de kilomètres de sa maison, dans le Loiret. C'est là qu'il avait été aperçu et même pris en photo. Le fauconnier a donc pu s'y rendre. Et à temps !

Deux semaines de recherches

Dana était porté disparu depuis le 27 avril dernier. D'abord aperçu dans les Côtes d'Armor, près de Lamballe, l'aigle a finalement été récupéré dans le Loiret. Et il a donc fallu deux semaines à son propriétaire pour remettre la main sur son oiseau. Stéphane Germain était même à deux doigts d'abandonner définitivement les recherches.

Un retour dans le noir complet

Stéphane Germain et son oiseau sont en ce moment sur la route du retour. 700 kilomètres entre le Loiret et le Cap Sizun. Et dans l'obscurité complète pour Dana. Cela lui permettra de garder son calme pendant le trajet explique son propriétaire. Dana devrait retrouver sa tribu ce soir.