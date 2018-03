Louvigny, France

Tout est parti d'une blague, forcément, avec les énergumènes de Groland, le programme culte de Canal +. La petite équipe de foot de Louvigny, 1760 habitants au sud de Caen, avait sollicité la chaine criptée pour être son sponsor. "Nous ne faisons pas ça" leur avait-on répondu, mais tentez toujours du côté de Groland. Tentative fructueuse : Groland est devenu le sponsor officiel de l'équipe. Et le maire, Patrick Ledoux, en a profité pour signer un jumelage avec la présipauté ! Le seul à ce jour avec une commune française. Et depuis 2006, les occasions n'ont pas manqué pour Christophe Salengro, le président grolandais, de venir en Normandie.

En 2006, quand Groland devient sponsor officiel de l'équipe de foot de Louvigny. - mairie de Louvigny

Le président grolandais, Christophe Salengro, en pleine action. - mairie de Louvigny

En 2012, alors que la loi sur le mariage n'est pas encore votée, Christophe salengro et Patrick Ledoux célèbrent une trentaine de mariages dans la mairie de Louvigny. "On a marié des doudous entre eux, un musicien avec sa guitare, se souvient le maire de Louvigny, on a même marié l'équipe de foot avec une jeune fille..!"

Les deux homologues en pleine célébration des premiers mariages pour tous de France ! - mairie de Louvigny

A la sortie de la mairie avec les premiers heureux "mariés pour tous" de France. - mairie de Louvigny

Aujourd'hui, la petite commune de Louvigny est en deuil. Après la disparition de Christophe Salengro. Mais il reste sur place un arbre planté par le maire et le président grolandais, "un arbre à coucougnettes" précise Patrick Ledoux... et beaucoup de souvenirs. Il reste aussi la photo de Christophe Salengro, qui orne les murs de la salle des mariages, à côté de celle d'Emmanuel Macron...!

les portraits des deux présidents trônent dans la salle des mariages de Louvigny. - mairie de Louvigny

Le président grolandais en visite à Louvigny. - mairie de Louvigny

Le président grolandais lors d'une allocution au balcon de la mairie. - mairie de Louvigny