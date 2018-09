Alès, France

Les épreuves avaient lieu ce jeudi à Monchy-Saint-Eloi, dans l'Oise.

12 chauffeurs routiers(parmi lesquels deux femmes ) se sont affrontés pour tenter de remporter le titre de meilleur chauffeur routier de France. Ils ont dû tour à tour répondre à une série de question sur la prévention santé, la sécurité routière et l'environnement, puis réaliser une mise à quai et une épreuve d'éco-conduite sur route.

Pour participer à ce concours, il fallait être conducteur de poids lourds de plus de 3,5 tonnes, salarié d'entreprises du Transport de marchandise et de Logistique , être titulaire d'un permis C et/ou CE et du FIMO.



A l'issue des épreuves, c'est Jason Daria qui travaille à l'entreprise Dubois Transports d'Alès qui est sorti vainqueur.

"Depuis que j'ai 6 ans, j'accompagne mon père dans son camion. J'ai toujours été un grand passionné. Je commence à réaliser, c'est une grande fierté."