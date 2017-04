À l'Alpe d'Huez, on cuisine au barbecue à la sortie des pistes

L’échauffement du Championnat de France de Barbecue a lieu tout le weekend à l'Alpe d'Huez (Isère). On y croise touristes, chaussures de skis aux pieds, mais aussi spécialistes, pour qui barbecue rime avec gastronomie.

"Il ne faut pas se moquer, nous sommes plus de 300 membres". Jean-François Dupont est président de la Fédération Française de Cuisine En Extérieur (FFCEE). Il prend sa discipline avec le sourire, mais également avec sérieux. Tout à l'image de la compétition annuelle qu'il organise : le Championnat de France de Barbecue, qui a lieu chaque année à Saintes-Maries-de-la-Mer, en Camargue, au mois de juin.

Convivialité autour du charbon

Le sourire d'abord. Celui de la vingtaine de participants et de la dizaine d'organisateurs de l'échauffement au championnat de France, organisé pour la première fois en Isère, à l'Alpe d'Huez. "On voulait découvrir de nouvelles terres et l'Office de Tourisme nous a proposé d'accueillir, on a dit oui".

Les touristes et locaux peuvent apprendre à cuisiner au barbecue, tartes, pizzas, desserts, on sait tout faire. © Radio France - Alexandre Berthaud

Et la plupart des participants sont des locaux, débauchés sur place. "On a du mal à allumer le feu", grince Nathalie, qui concourt avec sa sœur et sa fille. Mais elle retrouve le sourire immédiatement. "C'est de la pure improvisation, on n'avait rien prévu, c'est toujours sympa un barbecue".

Même avec un processus simplifié, pas facile d'allumer le feu ! © Radio France - Alexandre Berthaud

Entre potes, on prend ce qu'il y a dans le frigo, et c'est parti

On vient à peine de poser le snowboard que déjà, on passe au grill. © Radio France - Alexandre Berthaud

Toujours sympa, surtout en sortant des pistes. "On était au ski, et les copains nous ont parlé du championnat, du coup on est venu", rit Clément, en chaussures de ski, et en train de découper un poulet. Tous les participants sourient, voire rient. "Un barbecue, c'est entre potes, on prend ce qu'il y a dans le frigo, les copains amènent la viande, et c'est parti", résume un local de l'étape.

On s'applique pour le découpage du poulet, le barbecue c'est aussi de la gastronomie ! © Radio France - Alexandre Berthaud

Gastronomie au grill

Mais le concours, c'est aussi du sérieux. Celui d'Hervé, dit "Teddy Grill", vice-champion de France 2016 catégorie poulet. Lui cuisine au barbecue "été comme hiver", c'est une passion, et tout y passe : "tartes, pizzas, même desserts, on peut tout faire". Les concurrents de championnat de France sont de vrais chefs : même si Hervé avoue avoir "appris sur le tas", Jean-François Dupont assure lui que plusieurs restaurants "nous prennent des recettes chaque année".

"Teddy Grill" gère l'affaire, le barbecue ça le connaît. © Radio France - Alexandre Berthaud

Côté concours le principe est simple : tout le monde a le même matériel, la même viande, et ajoute les ingrédients qu'il veut, pour produire la meilleure recette en deux heures et demie. Cathy a participé, elle s'en est bien sortie, et était "étonnée" de pouvoir faire autant de choses grâce à un simple barbecue.

Des brownies à l'orange en dessert, et au barbecue ! Tout est possible ! © Radio France - Alexandre Berthaud

Pour épater la galerie et les papilles des spectateurs, plusieurs démonstrations sont proposées durant l’événement. Un stand de vin, est aussi présent, pour accompagner, tradition oblige, les plats des chefs grillardins.

Pour accompagner la viande, les vins Amédée, partenaires, sont là ! © Radio France - Alexandre Berthaud