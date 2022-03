L'alpiniste Marc Batard va tenter de devenir l'homme le plus âgé à gravir l'Everest sans oxygène

Pour fêter ses 70 ans, l'alpiniste Marc Batard s'est fixé le défi de devenir l'homme le plus âgé à gravir l'Everest sans oxygène. Un exploit qui serait loin d'être anodin et qui doit servir à mettre en lumière une nouvelle voie, plus sécurisée, sur les pentes mythique du plus haut sommet du monde.

Le grand départ de l'expédition, qui doit mener Marc Batard et son équipe au sommet de l'Everest (8849m), est prévu pour ce week-end.

Agé de 70 ans, Marc Batard va donc tenter de battre le record détenu par l'Italien Abel Blanc, qui était parvenu à gravir le mythique sommet tibétain sans oxygène à l'âge de 55 ans.

Pour réussir cet exploit, Marc Batard s'est comme toujours entouré d'une équipe, et aura l'honneur d'avoir comme partenaire de cordée son fils Alan.

Mais avant de se lancer sur ces pentes tortueuses, l'ensemble de l'expédition va devoir respecter une période de 4 à 5 semaines d'acclimatation sur place. La tentative devrait donc intervenir entre le 8 et le 10 mai prochain.

Marc Batard et son fils Alan (au centre et à gauche de la photo)

Bien au-delà de ce défi personnel, Marc Batard souhaite également attirer l'attention et valoriser son association "En passant par la montagne", créée en 1995 et ayant pour but de découvrir ou de rendre plus sûr les voies d'accès des plus hauts sommets de la planète.

France Bleu Pays d'Auvergne va suivre cette aventure et vous tiendra informé de son évolution.