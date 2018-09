Breuschwickersheim, France

Conseiller en gestion de patrimoine, Pierre Schmidt est fasciné depuis son adolescence par le roi des forêts alsaciennes. Il l'a d'abord photographié, puis, pour mieux s'en approcher et faire de meilleurs clichés, il a commencé à imiter le brame du cerf. "Pour l'imitation, j'ai commencé par utiliser un grand seau de 20 litres, puis un tuyau tout simple en plastique que j'ai utilisé pendant 20 ans et qui a très bien marché. Depuis que je participe aux championnats, _j'ai découvert d'autres instruments, notamment un appeau en bois extensible, qui marche très bien, car il permet de moduler les sons_".

Aux championnats de France qui auront lieu ce dimanche au parc animalier de Sainte-Croix en Moselle, chaque concurrent doit imiter trois brames différents, par exemple celui d'un jeune cerf, d'un cerf adulte, d'un mâle qui est à la recherche de biches ou encore d'un cerf qui est en confrontation avec un autre. Les juges notent les concurrents à l'aveugle.

La fanfare de brames en forêt, c'est fini !

Dans les forêts vosgiennes, grâce à ses imitations de brame, Pierre Schmidt a parfois réussi à attirer des cerfs à quelques dizaines de mètres. Des "moments magiques" qui se font de plus en plus rares, car l'ONF demande aux chasseurs de réduire drastiquement les populations de cervidés. _"Il y a 20 ans, sur un territoire, il y avait cinq, six, sept 7 cerfs qui bramaient et là c'était la fanfare_. Aujourd'hui de temps en temps, il y a un cerf qui brame là, il y en a un autre qui brame là, mais on n'a plus cette ambiance festive de concerts de brames, c'est terminé ça!"

La période du brame du cerf va bientôt commencer dans les forêts alsaciennes, c'est en général entre mi-septembre et début octobre.