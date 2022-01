L'Amazonie, nouvelle terre de défis pour l'aventurier icaunais Arnaud Chassery

Après être revenu d'un défi à Tahiti en novembre, Arnaud Chassery se lance dans une nouvelle aventure, en Amazonie. Il s'envolera à la fin du mois de janvier pour se rendre dans un village guyanais accessible à toutes les formes de handicap et descendre en canoë-kayak les fleuves Maroni et Oyapock.

Handicap' sur l'Amazonie ! C'est le nom de la prochaine aventure du Jovinien Arnaud Chassery qui s'envolera le 28 janvier prochain en Guyane française. L'explorateur ne sera pas seul puisqu'il partira avec Yann Jondot, paraplégique breton et ancien maire de Langoëlan avec qui il avait gravi le Kilimandjaro en 2017.

Tous deux sont devenus ambassadeurs de l’accessibilité auprès du secrétariat d'État en charge des personnes handicapées et se rendent dans la forêt amazonienne pour mettre en lumière la place accordée au handicap dans les communautés les plus isolées. "On a trouvé un petit village au cœur de la forêt guyanaise. La maire a trouvé le moyen de le rendre accessible à toutes les formes de handicap. Il y a même un petit parcours éducatif qui a été créé autour du village pour observer la faune, la flore, etc."

L'idée, c'est de faire un peu un exemple de ce village, un symbole et de dire derrière que finalement, si un petit village au cœur de la forêt guyanaise arrive à se rendre accessible, il n'y a plus aucune raison pour qu'on n'y arrive pas en métropole."

Le kayakiste auxerrois champion du monde Cyrille Carré sera aussi du voyage puisqu'une descente des fleuves Maroni et Oyapock est prévue. "Il partagera un moment très fort avec des jeunes en situation de handicap qui ont confectionné une pirogue traditionnelle, explique Arnaud Chassery. L'idée, c'est de créer un échange entre l'expérience de Cyril et l'expérience de ces jeunes qui vivent dans ce milieu qui est assez particulier, la forêt guyanaise."

Tout cela à quelques mois d'échéances importantes concernant l'accessibilité. "En 2023, tous les établissements recevant du public dans notre pays devraient être adaptés. L'autre date importante, évidemment, c'est 2024, avec les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques. On parle beaucoup d'accessibilité universelle, nous le leitmotiv, c'est l'accès pour tout et par tous."