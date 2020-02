L'amour dans la peau à Ajaccio : ils se font tatouer pour la Saint-Valentin

Ajaccio, France

Une rose pour madame, des griffes pour monsieur. Pour leurs tatouages spécialement dédiés à la Saint-Valentin, les deux amoureux ont choisi une thématique bien particulière : La Belle et la Bête.

Un tatouage symbolique

Leur rendez-vous est pris depuis un moment. Ce vendredi 14 février, Coralie et Mickaël vont se faire tatouer un motif différent mais qui se rapporte au même thème, celui de La Belle et la Bête. "Pour ma part, ce sera une rose avec un message enlacé dans la tige, et pour monsieur, ce seront des griffes, qui rappellent la bête" explique Coralie. Un dessin animé chère à la jeune femme, et qui représente pour elle "la plus belle histoire d'amour". Pour le couple, ensemble depuis déjà onze ans, ce sera leur deuxième tatouage spécial Saint-Valentin. "Pour nous c'est vraiment symbolique en fait, et on préfère ça aux traditionnels roses ou aux bijoux".

Pad, le tatoueur, nous montre le motif réservé à Mickaël, alias la Bête. © Radio France - Lauriane Havard

Au salon de tatouage Sons Of Tattoo à Ajaccio, on est peu habitué à ces rendez-vous estampillés Saint-Valentin. "C'est vrai que cela revient souvent, on essaie d'aiguiller au mieux les clients pour créer des projets différents et originaux" explique Pad, le tatoueur de Coralie et Mickaël. L'artiste n'y voit pas là quelque chose de rébarbatif, bien au contraire. "Dans ce projet là, il y a une symbolique et c'est toujours très plaisant de voir que les clients aiment se faire tatouer".

Pour Coralie et Mickaël, alias la Belle et la Bête, le jour tant attendu est arrivé. Ce vendredi 14 février, jour de la fête des amoureux, ils vont enfin se faire tatouer, pour le meilleur et pour le pire.