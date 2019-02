VIDEO | "L'Amour est dans le pré" à la recherche d'agriculteurs célibataires dans le Poitou

Les Hérolles, Coulonges, France

Il n'y a pas foule en ce mardi pluvieux sur la Foire des Hérolles, à la limite entre la Vienne et le Limousin. Un gros coup de vent a certes refroidi certains exposants, mais pas l'ardeur de Gégé, "la star" de la saison 12 de l'Amour est dans le pré, bras-dessus bras-dessous avec sa moitié Anne-Marie.

Entre les "doudou" et "mamour" qu'ils s'échangent, l'éleveur de vaches installé dans un petit village de Haute-Vienne raconte son expérience. "Au départ j'étais pas très chaud pour passer devant la caméra et puis j'ai trouvé l'amour fou, elle a changé ma vie !"

Je l'enquiquine ! Je lui dis : tu as raison mais moi j'ai pas tort !

"L'élevage de viande extensif comme il fait, je ne connaissais pas, reconnaît Anne-Marie. Je suis arrivée sur son exploitation avec mes préjugés du genre, il pollue, il donne des antibiotiques, les animaux sont maltraités et en fait, je suis arrivée dans une ferme où les vaches sont tout le temps dehors, et les brebis, c'est moi qui les sors donc je sais qu'elles prennent l'air... On se comprend. Ça va faire deux ans au 23 mars que l'on est ensemble et ça va, on ne se bat pas !"

"On va manger de la tête de veau"

"Eh mais c'est monsieur Gégééé!" Malgré son béret en laine vissé sur la tête, tout le monde reconnaît celui qui est devenu l'ambassadeur de l'émission. "Quand les agriculteurs sont tous seuls chez eux, ils n'osent pas faire la démarche de venir nous voir, donc nous allons à leur rencontre avec Gégé pour leur montrer que tout va bien", explique Anne Cantegrit-Thomas, conseillère artistique du programme l'Amour est dans le pré. En pleine pêche aux éleveurs célibataires, elle demande alors à un monsieur croisé au hasard s'il est agriculteur. Et la réponse réchauffe l'atmosphère.

Si vous, vous étiez agricultrice, moi, je ferais bien agriculteur...

Hélas, Anne Cantegrit-Thomas ne joue qu'aux entremetteuses. Et elle tombe enfin sur des crottins, ceux de Thierry qui n'a que des biquettes dans la vie. Participer à l'émission de M6 ? "Pourquoi pas. Mais je passe mon temps à travailler".

"On a envie de vivre à deux, de pouvoir s'engueuler... pour se réconcilier"

La solitude affective des agriculteurs a longtemps été un tabou. Grâce peut-être en partie à une émission comme l'Amour est dans le pré, "l'agriculture est mieux vue aujourd'hui, mais pendant un moment, les femmes ne voulaient pas venir à la campagne, entre les vaches, les cochons, les mecs travaillaient plus ou moins dans le fumier, dans le purin et le cambouis; Quand on rentrait le soir à la maison, c'était pas toujours bien vu", se souvient Philippe.

Si on n'a personne à côté de soi pour être épaulé quand ça va mal, on broie du noir et avec la spirale infernale, on en arrive à des gestes extrêmes

Ancien candidat de l'Amour est dans le pré, Fabien, agriculteur céréalier, s'est aujourd'hui séparé de sa compagne mais il ne garde que de bons souvenirs de son expérience télévisée. Yves, le frère de Gégé, est lui candidat dans l'actuelle saison 14 de l'émission. "Parce que je n'ai pas envie de passer ma vie tout seul !"