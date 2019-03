Alors que le salon de l’agriculture débute, l’agriculture le plus connu d’Aveyron est désormais Didier. L’éleveur a fait un carton il y a un mois dans l’émission l’Amour est dans le Pré. Selon la production de M6, c’est Didier qui reçoit le plus de sollicitations. On verra aussi s’il reçoit le plus de courriers de prétendantes. Les lettres sont en train d’arriver.

#Didier le slip français a trouvé son égérie... #ADP2019#ADP Faut faire quelque chose là, il a l'air gentil ce monsieur un petit coup de pouce du @LeSlipFrancais pour l'aider, il a l'air de le mériter pic.twitter.com/5orOO0ApXM — christof (@christofnamoi) January 29, 2019

Mais Didier a aussi été raillé sur les réseaux sociaux. Il parle très vite, met des shorts très courts et a avoué son manque d’expérience en matière d’amour. Autant de points qui lui ont valu quelques moqueries.

"Ça gène qui ?"

Mais Didier s’en contre fiche. Il est plutôt fier de la première émission sur M6 et de ce buzz qu’il a créé. "Comment je me suis trouvé : impeccable. Ça gène qui ? On ne m’a pas dit tu parles vite. On m’a dit : tu es bien passé. C’était bien."

Dans les rues de sa commune aveyronnaise, à la frontière du Lot, les Capdenacois sont eux tous derrière l’enfant du pays. "Vrai, naturel, simple". Ce sont les mots qui reviennent le plus souvent. La belle-sœur de Didier estime que l’émission est "jolie". "C’est un comique nature" dit un de ses amis. "En quoi ça pourrait donner une mauvaise image" conclu une voisine.

"Bonne image de l'agriculture"

L’émission ne pose pas vraiment de problèmes non plus aux JA, le syndicat agricole des Jeunes Agriculteurs de l’Aveyron. Rémi Agrinier est secrétaire général des JA aveyronnais. L’éleveur de Brebis près de Millau regarde l’émission. « Il parle vite… oui. Ce n’est pas toujours évidemment de le comprendre. Mais il a une structure agricole qui semble tout à fait normal. L’exploitation a l’air de tourner. C’est plutôt une bonne image pour l’agriculture. Ça permet de montrer la diversité de nos productions. Mais c’est peut-être dommage qu’ils scénarisent un peu les scènes. Ils sont là pour faire de l’audience. Il faut bien qu’ils choisissent leurs candidats. »