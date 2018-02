Boulogne-sur-Mer, France

Un ancien navire de la météo norvégienne est arrivé en juillet dernier, dans le port de Boulogne. Après quarante ans de mesures et de relevés dans les mers du Grand-nord, le Polarfront commence une deuxième vie. Il est en cours de transformation pour devenir un bateau de croisière, avec l’idée de repartir dans les mers froides.

Les neuf cabines haut-de-gamme du Polarfront sont en cours d'aménagement. © Radio France - Matthieu Darriet

Peinture de la coque, démontage des anciens outils de météo -qui ne serviront plus- et surtout réaménagement complet de l’intérieur, les ouvriers sont sur le pont et le timing est serré puisque ce yacht doit embarquer ses premiers passagers à Boulogne le 7 avril, pour une croisière celtique.

Ce navire sera transformé en bateau haut-de-gamme, avec très peu de passagers. Rien à voir avec les navires géants et leurs 5 000 ou 6 000 passagers et membres d’équipage. Là, il s’agit d’exploration polaire, sur une douzaine de jours, pour une quinzaine de privilégiés. Neuf cabines tout confort sont en cours d’aménagement, avec aussi un salon, un bar, un jacuzzi, un sauna et une salle de sport. Ce sont des entreprises locales qui redonnent un coup de jeune à ce navire, même s’il était en très bon état, notamment la coque.

Les passagers disposeront d'un bar, d'un salon, d'un restaurant et de sauna et jacuzzi. © Radio France - Matthieu Darriet

A la barre de cette aventure, il y a deux jeunes copains, entrepreneurs marseillais. Ils se sont connus sur les bancs de l’Ecole de la marine marchande. Lui est devenu commandant de navires, chez un croisiériste français ; elle s’est spécialisée dans les brise-glaces et les navires d’exploration polaire. Tous les deux sont passionnés par les régions froides et ils concrétisent leur rêve de commander leur propre navire, puisqu’ils seront à la barre pendant les navigations. Ils ont convaincu un cercle d’investisseurs de les suivre.

Et ces croisières seront made in France, avec gastronomie et art de vivre à la française. Et pas question de naviguer autrement que sous pavillon français, avec des personnels correctement formés et payés. Comptez 900 euros par jour, pour voguer à bord du Polarfront, durant 12 jours.