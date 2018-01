François Hollande était de passage ce samedi dans le Vaucluse et la Drôme. Il est d'abord allé à Richerenches, dans l'Enclave des Papes, pour visiter le marché aux truffes, avant de manger au restaurant et de prendre la route pour Rousset-les-Vign.

François Hollande était très attendu au marché de Richerenches. Depuis quelques jours, le village dans l'Enclave des Papes évoquait la venue de l'ancien président. "Des bruits courraient" confie un restaurateur. Ce samedi matin, l'ancien président est arrivé avec Julie Gayet, enchaînant les poignées de mains et les selfies dans les allées. Après une promenade sur le marché et dans le village, le couple s'est arrêté dans l'un des restaurants du centre, l'Escapade.

L'ancien président est venu avec Julie Gayet, après une promenade sur la marché. © Radio France - D.R

"Il est assez populaire finalement"

Et il fallait aimer la truffe ! Au menu du jour, une brouillade aux truffes, suivi d'un baba aux truffes, canard et chèvre chaud. Le dessert : un moelleux au chocolat noir et caramel truffé.

François Hollande avec toute l'équipe du restaurant l'Escapade. - D.R

"C'était la surprise, il a été super sympa. Tout le personnel a pris des photos avec lui. Il est assez populaire finalement. On était bien sous pression quand il est arrivé. Ils avaient réservé une table de douze mais pas à son nom. C'est un invité de marque. On a tenté de faire honneur à la truffe." Nicolas Peilhès, chef de l'Escapade.

Après cette "escapade" gastronomique, François Hollande s'est rendu dans la Drôme, chez un trufficulteur de Rousset-les-Vignes.