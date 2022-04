L'ancienne Miss France Delphine Wespiser s'affiche en gare de Strasbourg pour la protection des animaux

Une immense affiche mettant en scène l'ancienne Miss France Delphine Wespiser est visible depuis vendredi 8 avril en gare de Strasbourg. Un nouvel engagement de sa part pour la défense de la cause animale.

"Nous sommes tous des animaux" : c'est avec ce slogan et son visage mêlé à celui d'une dinde, que Delphine Wespiser débarque en gare de Strasbourg. Une immense affiche est placardée dans le hall principal depuis vendredi 8 avril.

51 mètres carré

L'ancienne Miss France (2012) est très engagée dans la défense de la cause animale. Elle a plusieurs fois collaboré avec l'association PETA - qui milite pour le traitement éthique des animaux et la reconnaissance de leurs droits - dans la lutte contre la captivité des cétacés ou la fourrure, notamment.

L'affiche de 51 m2 est visible dans le hall principal de la gare de Strasbourg - PETA

Cette fois, c'est donc avec une affiche de 51 mètres carré qu'elle veut faire passer son message : « Personne ne veut finir en morceaux dans l’assiette de quelqu’un d’autre ». Cette campagne d'affichage s'accompagne d'une vidéo, dans laquelle Delphine Wespiser explique son engagement pour la cause animale.

"Être influente pour les animaux, c'est tellement important pour moi (...) Le but de cette affiche c'est de faire comprendre à tout le monde, que végétaliser son alimentation, un peu plus, toujours plus, ça permettra de sauver des vies, celles des animaux". Dans la matinée, elle a également tenté d'alerter les passagers de la gare de Strasbourg sur cette thématique.