L'ancienne prison de Béziers désormais transformée en hôtel-restaurant, le site rénové ouvre au public

Avez-vous déjà pensé à passer une nuit dans une cellule de prison plutôt que dans un hôtel traditionnel ? Ce type d'hébergement se multiplie à travers le monde et fait de plus en plus d’adeptes à la recherche d’une expérience à la fois authentique et effrayante. C'est désormais le cas à Béziers dans l'Hérault.

Une cinquantaine de chambres

L'ancienne prison biterroise, installée proche de la cathédrale Saint-Nazaire a été réhabilitée. Après 18 mois de travaux, le site, datant du 19e siècle s'apprête à accueillir à partir du 1er juin ses premiers clients. Une prison transformée en hôtel est une première en France. Le défi est osé. Et il faut se projeter pour imaginer passer une nuit dans ces anciennes cellules étroites, surplombant le fleuve Orb. Cette bâtisse historique bénéficie d’une vue panoramique sur le Canal du Midi, la Méditerranée, le Canigou et l'arrière-pays.

En ouvrant la porte, il n'y a aucun doute, on est bien dans une prison

L'Hôtel de la Prison, c'est son nom

Cette maison d’arrêt datant du milieu 19e siècle n'accueille plus aucun détenu depuis 2009. Ce lieu inédit, chargé d’histoire était depuis laissé à l'abandon. L'édifice a été racheté par la société héraultaise Mando comme "manger dormir".

Huit millions d'euros ont été investis pour transformer cette ancienne prison en hôtel d'une cinquantaine chambres. Un restaurant panoramique, d'une centaine places, dont la moitié à l'intérieur, a été aménagé. Les petites fenêtres des cellules ont été agrandies.

La prison comptait 90 cellules de moins de 10 mètres carrés

"Le but était de préserver ce lieu chargé d'histoire en le rendant plus moderne, plus accessible pour qu'il soit plus accueillant" dixit Max Bonon l'un des porteurs du projet. Nous avons préservé les volumes de chaque cellule. Trois cellules ont été nécessaires pour créer deux chambres.

Des dessins de détenus préservés, les plus glauques ont disparu

L'établissement compte 4.000 mètres carrés sur quatre étages. Par endroit, les anciens barreaux en fonte ont été conservés, pour rappeler au public là où ils se trouvent. Mais le confort proposé est loin de l'ambiance carcérale. L'ancienne prison comptait 90 cellules de moins de 10 mètres carrés. Les murs épais en pierre ont été conservés, percées. Les contraintes architecturales ont été colossales précise Max Bonon, le porteur du projet.

Des réservations avant même l'ouverture

L'Hôtel de la prison domine une partie de la ville. Les chambres ont une vue splendide sur le fleuve l'Orb d'un côté. La Méditerranée au loin et l'arrière Pays de l'autre. Un couloir de nage pour ceux qui veulent faire trempette a été créé, une salle de sport, des réunions de travail afin de toucher un large public. Un restaurant panoramique, d'une centaine places, dont la moitié à l'intérieur permettra aux Biterrois de s'y restaurer.

Six mois après la fermeture, Roschdy Zem y a tourné son film "Omar m'a tué"**

150 personnes mobilisées pour ce chantier d'envergure

Comptez 70 euros pour dormir dans une cellule en basse saison. 120 euros plein tarif pour les plus petites. Pour les plus grandes, plus luxueuse, mais avec une vue panoramique, il faudra débourser jusqu'à 200 euros. Côté restaurant, comptez 26 euros pour l'entrée, plat, dessert le midi et 35 euros le soir. L'hôtel restaurant emploiera jusqu'à 25 salariés en haute saison.

Hôtel La Prison, à Béziers © Radio France - Stéfane Pocher

Le surpeuplement de cette prison était constant. Initialement prévu pour 48 places, le nombre n'aurait jamais en dessous de 100, allant même jusqu'à 300 détenus.