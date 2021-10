L'animal d'Auxi-le-Chateau est un jeune puma, il n'a pas été tiré

Les gendarmes ont pu confirmer, lundi 18 octobre, que le félin qui se balade dans le secteur d'Auxi-le-Château est un jeune puma. Aperçu à plusieurs reprises et même pris en joue par des chasseurs, il est toujours sain et sauf.

La rumeur circulait depuis quelques jours mais les gendarmes sont désormais formels, c'est un jeune puma qui rôde dans le sud du Pas-de-Calais. Lundi 18 octobre 2021, ils ont aussi confirmé que l'animal "_a été aperçu plusieurs fois dans le secteur de Ligny-sur-Canch_e".

En outre, plusieurs associations de chasseurs l'ont même eu en joue plusieurs fois, à distance, mais sans lui tirer dessus. En effet, ils auraient craint les répercussions de cet acte depuis qu'une pétition lancée samedi a recueilli plus de 30 000 signatures en 48 heures.

Les chasseurs hésitent à lui tirer dessus

Ce texte, publiée sur le site Change.org, demande "justice et respect pour le puma auxilois" après que la préfecture du Pas-de-Calais a pris un arrêté donnant le droit aux autorités compétentes d'abattre l'animal.

Le temps que les chasseurs appellent un vétérinaire pour savoir quoi faire, notamment pour tirer une fléchette hypodermique pour l'endormir, la bête avait fui.

"Si on peut le capturer vivant, on le fera, a insisté la préfecture. Mais cela reste un animal sauvage, on ne sait pas d'où il vient, ni quel est son comportement. Cela rend encore plus difficile les recherches."

Visiblement, l'animal parvient aussi à se nourrir sans difficulté. Aucune personne ne s'est signalé auprès de la gendarmerie pour renseigner sur l'origine de ce jeune puma.