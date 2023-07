L'animateur du stade Le Basser à Laval donne aussi de la voix sur le Tour de France

Depuis dix ans, Willy Huchedé est le speaker du Stade Lavallois lors des matches à Le Basser. Pendant tout le mois de juillet, le Mayennais travaille sur le Tour de France, la plus grande course cycliste du monde. Willy Huchedé est animateur-speaker pour l'un des sponsors de l'épreuve, la FDJ. Chaque matin, il prend le micro et participe à l'animation sur les zones de départ d'étapes.

"C'est une très belle expérience"

Du football au cyclisme, une autre facette du métier d'animateur pour Willy Huchedé : "on voit qu'on est sur une des plus grandes expériences sportives du monde, avec une logistique exceptionnelle. On rencontre énormément de personnes. C'est vraiment grandiose. C'est différent du foot, c'est différent du stade Francis-Le Basser. Il y a un monde fou tous les jours au départ. C'est une très belle expérience."

Le virus Tour de France

Après le Tour de France masculin, qui va connaître son épilogue dimanche 23 juillet à Paris, Willy Huchedé va enchaîner avec le Tour de France féminin au départ de Clermont-Ferrand. Il pense qu'il a attrapé le virus de la Grande Boucle : "en arrivant, on m'a dit quand tu as mis un pied dedans, c'est difficile de l'enlever ensuite. C'est une belle aventure et ça permet de faire une coupure par rapport au reste de l'année. Comme on dit ici, ce n'est pas une colonie de vacances, mais une colonie de travail. On travaille sérieusement quand il faut le faire et à côté de ça, il y a vraiment de belles rencontres qui se font. Je pense que je suis piqué Tour de France pour les prochaines années et je vais essayer de faire partie de la Grande Boucle le plus longtemps possible."

D'autres speakers de football exercent leur métier sur le Tour de France comme celui des Girondins de Bordeaux ou du Stade Rennais. Willy Huchedé rependra le micro du stade Francis-Le Basser le 5 août prochain pour le derby entre le Stade Lavallois et le SCO Angers.