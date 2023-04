L'annuel tournoi international de Scrabble de Tours rassemble près de 450 participants

Tous les ans, le Scrabble-Club de Tours organise son tournoi international, autrement dit : un tournoi ouvert aux joueurs venus du monde entier. Et même si, cette année, aucun joueur n'est venu de l'étranger, Daniel Fort, le président du Scrabble-Club de Tours, se satisfait du nombre de participants venus de toute la France : "on a 85 personnes dans la salle, mais il y a aussi des gens qui jouent en ligne avec nous de La-Seyne-sur-Mer, de Vallet, de La Chapelle-Montlinard et de Tournefeuille, au total il y a près de 450 participants".

La première partie de la journée débute sur les coups de 10 heures et se termine vers midi. Pendant ces deux heures, la salle polyvalente est plongée dans le silence. On entend seulement le bruit des lettres en plastique du Scrabble, et toutes les trois minutes, un nouveau tirage.

Silence, ça joue !

Installés sur une estrade, les membres du Scrabble-Club de Tours ne participent pas, ils encadrent le tournoi. Yves met à jour une grille géante de Scrabble au fur et à mesure de la partie pour que tout le monde puisse en être au même point. Derrière lui, une rangée de correctrices, elles récupèrent des petits papiers blancs sur lesquels les participants inscrivent le mot trouvé, puis elles vérifient son existence et compte le nombre de points gagnés, grâce à un logiciel.

Les joueurs sont installés sur plusieurs rangées, les plus forts tout devant, comme Pascal, venu de l'Haÿ-Les-Roses, en région parisienne : "jusqu'ici tout va bien, j'ai fait une bonne partie, mais il faut dire que je vis Scrabble", raconte celui qui est venu au tournoi en famille. "J'ai rencontré ma femme grâce au Scrabble, elle joue aussi, et mon fils, c'est le plus jeune joueur du tournoi, il a 10 ans".

"Je suis né dans le Scrabble, ça m'aide à l'école" - Julien, 10 ans, benjamin du tournoi

"Je suis né dans le Scrabble, j'adore ça et ça m'aide à l'école", explique Julien, jeune passionné. "Je suis content de ce que j'ai fait, même si je n'ai fait qu'un seul Scrabble", sa mère pousse un ouf de soulagement : "ça va j'en ai fait trois, il ne me bat pas encore", plaisante la fière maman.