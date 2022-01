L'appel à la raison des gendarmes corréziens : "n'appelez pas le 17 s'il manque vos frites dans votre McDo"

Cela s'appelle un Centre opérationnel et de renseignement de la gendarmerie, c'est ici qu'on vous répond quand vous composez le 17. Des militaires s'y relaient jour et nuit, 24h/24h, pour répondre aux urgences,. mais seulement aux urgences. Et c'est là ce qui a poussé le groupement de la gendarmerie de la Corrèze a publier un message via sa page Facebook : il demande à tous de ne composer le 17 que pour des vraies urgences.

Un appel pour une soupe trop salée

Car ce n'est pas toujours le cas et le capitaine Alexandre Poupard, responsable de la page Facebook de le gendarmerie, a compulsé de nombreux exemples d'appels totalement incongrus reçus par le CORG corrézien. Cela va de la personne qui, après avoir récupéré sa commande chez McDonald's s'aperçoit qu'il lui manque les frites, appelle en disant : "je ne comprends pas, qu'est ce que je peux faire ?" Ou d'un monsieur qui veut conduire mais dont la femme ne veut pas lui céder le volant, ou encore d'un monsieur habitué des livraisons de repas qui trouve sa soupe trop salée et appelle les gendarmes parce qu'il trouve ça bizarre.

66.000 appels par an

Tous ces exemples sont authentiques. Ils peuvent prêter à rire mais ils perturbent surtout le travail des 12 gendarmes qui œuvrent toute l'année au centre des appels d'urgence de la gendarmerie de la Corrèze. "Quand il y a des faits marquants ou des accidents graves on a de nombreux appels, souligne le capitaine Poupard, et qu'on est perturbés par des appels un peu ubuesques ça peut désorienter l'opérateur qui est concentré sur l'intervention essentielle". Des messages intempestifs qui viennent aussi surcharger un flot d'appels déjà bien rempli. Le CORG corrézien répond en moyenne à 180 appels téléphoniques par jour.