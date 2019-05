L'appel aux dons pour Notre-Dame... d'Arancou au Pays Basque

Arancou, France

Voute fragilisée, la tour polygonale et son escalier abîmés. L'église du XIIIe siècle a fait les frais d'ETA. Ou plutôt de la destruction contrôlée de son arsenal par les autorités. C'était le 9 avril 2017. Le maire d'Arancou Alexandre Garde s'en souvient encore. "Malgré la présence de 35 gendarmes, 15 artificiers, 12 démineurs et 1 préfet, quand ils ont récupéré les explosifs d'ETA, au lieu de faire de faire des petits tas, ils ont fait un gros tas et ils ont jeté l'allumette." 3 tonnes d'explosifs. "Ca a secoué, secoué...".

Le récit fleuri de la destruction de l'arsenal d'ETA par le maire d'Arancou Copier

L'église Notre-Dame-de-l'Assomption est habituée des secousses. Avec deux carrières à proximité, c'est deux explosions par semaine. "Mais de 50 kilos de dynamite" précise le premier magistrat. Alexandres Gardes explique que l'église est bâtie sur une roche karstique, sans fondation. Ce fut la secousse de trop.

Le surplus de Notre-Dame de Paris n'est pas versé sur Notre-Dame d'Arancou, ça n'a pas marché" (le maire Alexandre Gardes)

Le dossier pour pour les travaux de réhabilitation a été laborieux. "Comme c'est un monument inscrit aux monuments historiques, on est obligé de prendre des gens qui ont l'habilitation historique, qui ont l'agrément des architectes bâtiments de France, et de la DRAC à Bordeaux, bon, ça fait beaucoup de gens très compétents -on est pas à Paris, on est à Arancou, hein!- ça fait beaucoup de gens très compétents qui ont besoin de donner leur avis; à force d'avis nous avons un devis." 485.000 euros hors taxes. Après avoir fait le tour de table (Etat, Région, Département), il manque toujours 120.000 euros.

Le parcours du combattant pour monter le dossier de réhabilitation raconté par le maire Copier

La Fondation prélève une dîme -vraiment une grosse dîme, je trouve- et ne nous restitue l'argent collecté qu'à la fin des travaux, mais ils n'apportent pas directement un seul penny, un seul kopeck! Ils nous aident à faire la quête." (le maire d'Arancou, Alexandre Gardes)

Le maire se tourne alors vers la Fondation du patrimoine. Le contrat a été signé la semaine dernière. "Ils nous ont créé un compte dédié, ils n'ont pas voulu dévier Notre-Dame de Paris sur Notre-Dame d'Arancou, bon, ça n'a pas marché" relate Alexandres Gardes. Ladite fondation "prélève une dîme -vraiment une grosse dîme, je trouve- et ne nous restitue l'argent collecté qu'à la fin des travaux, mais ils n'apportent pas directement un seul penny, un seul kopeck! Ils nous aident à faire la quête." Une quête du Graal en somme. La fondation récupère 6% des sommes recueillies (la fameuse "dîme)

Le bicorne de Napoléon 1er est à Bayonne

Toujours est-il que l'église d'Arancou n'a pas été retenue dans la liste pour le Loto du patrimoine de Stéphane Bern. A ce jour, aucun don n'a été versé sur le site de la Fondation du patrimoine. Le site héberge une demie douzaine d'autres objets ou monuments faisant appel à la générosité publique, comme les bicornes du Duc de Wellington et de Napoléon 1er abrités au 1er RPIMA de Bayonne, les peintures de Veber à la villa Arnaga, l'orgue de l'église d'Hendaye ou encore l'ancien cinéma de Guéthary.