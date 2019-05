L'appel du cœur de Sandrine pour retrouver "le bel inconnu" croisé dans un TGV, descendu en gare de Toulon

Elle lance son appel sur France bleu Provence. Sandrine, 34 ans, tente par tous les moyens de retrouver le "bel inconnu" avec qui elle a échangé des regards dans un TGV, avant qu'il ne descende à Toulon. Elle a même créé une page Facebook, partagée plus de cinq mille fois.

"Tu es grand et mince. Tes cheveux sont châtains, tes yeux verts, je crois, et ta barbe presque blonde, avec des points de blanc". Description avec passion du "bel inconnu", rencontré par Sandrine, alors qu'elle voyageait dans un TGV OUIGO entre Paris Gare de Lyon et Nice. Elle n'a pas osé l'aborder pendant le voyage et n'a pas eu de nouvelles depuis qu'il est descendu en gare de Toulon.

Pour le retrouver, celle qui se présente comme la "femme au pull jaune" multiplie les efforts. Elle lance son appel sur France bleu Provence après avoir créé une page Facebook dédiée, sobrement intitulée "Recherche l’homme du OUIGO 7851 du 12.04.19 descendu à Toulon vers 11h04". Un post déjà partagé plus de 5 500 fois, commenté près de 2 000 fois.

Elle, se présente comme la "femme au pull jaune", blonde aux yeux bleus, âgée de 34 ans mais à qui on en donne dix de moins!

Sandrine, 34 ans, habitante du Val-de-Marne

Des échanges de regards dans les wagons

"Le train a laissé mon petit coup de cœur descendre à Toulon, regrette Sandrine. Il est monté dans le TGV quelques temps après moi, on a commencé à se regarder, on a échangé beaucoup de regards mais aucun de nous n'est allé vers l'autre malheureusement".

Sandrine lance une bouteille à la mer en espérant retrouver son coup de cœur Copier

La route de l'amour, longue et sinueuse

Une croisade pour retrouver son "crush", pleine d'embûches, dont cette habitante du Val-de-Marne se passerait bien : "ce qui est désagréable ce sont les commentaires négatifs. On m'a quand même dit que j'étais une dégénérée ou désespérée. Toute la poésie leur échappe".

D'autres internautes ont en revanche été touchés par son initiative : "il n'y a pas de rencontres dues au hasard" ou "je souhaite un bon dénouement à cette belle histoire", peut-on notamment lire sur le post Facebook. Un autre s'amuse : "après coup de foudre à Manhattan et à Notting Hill, peut-être à la SNCF! Il ne me reste plus qu'à prendre le train alors"...

Cinq semaines après leur rencontre furtive, Sandrine a toujours son "bel inconnu" en tête, même si "le temps passe et que le souvenir s'efface". La page est toujours en ligne sur les réseaux sociaux et "s'il pouvait enfin tomber dessus ce serait super", veut encore espérer la voyageuse au grand cœur.