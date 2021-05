L'appellation Vinsobres lance son sorbet à base de vin rouge, une première en France

L'appellation Vinsobres innove en lançant un sorbet bistronomique à base de vin rouge. Baptisé "Cru glacé", il est réalisé par un artisan local de Puyméras. L'occasion pour ce cru des Côtes du Rhône, qui s'étend de Vaison-la-Romaine à Nyons, de se faire un petit coup de promo.

Un sorbet avec 5,8% de teneur en alcool

Au départ, les vignerons de Vinsobres veulent parler de la fraîcheur de leur appellation et casser un peu les codes. "Avec la fraîcheur par son climat, son altitude, on a voulu prendre le contrepied et se lancer dans la fabrication d'un sorbet", explique Anais Vallot, en charge de la promotion du comité des vignerons de Vinsobres. Ils font alors appel au chocolatier glacier Marc Chaloin à Puyméras qui fait des tests à partir de différents millésimes.

Cette création originale est réalisée à partir d'un assemblage Syrah-Grenache. Il est à faible teneur en alcool, 5,8%. Ce "Cru glacé" est produit sans colorant, sans ajout d'arôme, sans lactose et sans conservateur. "A la dégustation, on retrouve bien le fruit, l'alcool n'est pas mis en avant, on a donc des gens qui ne consomme pas de vin habituellement et qui apprécient ce sorbet".

Pour faire votre petit effet lors d'un repas entre amis, vous pouvez trouver ce sorbet à base de Vinsobres à Puyméras chez le chocolatier glacier Chaloin, mais aussi dans des épiceries fines.