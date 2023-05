L'Aquarium de La Rochelle courtise Julien Doré pour parrainer le retour à l'océan de ses tortues

On appelle ça un appel du pied, ou plutôt de la nageoire, si vous préférez. L'Aquarium de La Rochelle a lancé via son compte Twitter une invitation au chanteur-compositeur Julien Doré pour devenir l'ambassadeur du futur retour à l'océan de ses tortues marines. Elles sont 20 actuellement prises en charge au centre d'études et de soins et une grande majorité d'entre elles devraient commencer à regagner leur milieu naturel dans le courant du mois de juin.

ⓘ Publicité

À lire aussi Deux tortues retrouvées échouées sur des plages landaises à quelques heures d'intervalle

Propriétaire de deux Bergers blancs suisses prénommés Simone et Jean-Marc, Julien Doré met souvent les animaux à l'honneur dans ses clips et ses concerts. Après le panda et les dinosaures, répondra-t-il aux sirènes rochelaises ? L'aquarium en rêve. On attend la réponse du chanteur - très actif sur les réseaux sociaux - et qui ne devrait pas tarder à briser sa carapace.