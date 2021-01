L'archéologie est-elle une science moderne ?

L'archéologie est souvent vue comme la plus poussiéreuse des sciences, elle est en réalité une discipline à la technologie de pointe !

Dans Minute Papillon, Sidonie Bonnec démystifie l'image de l'archéologie. Son invité est Cyril Azouvi, journaliste pour le magazine "Ça m’intéresse", co-auteur du dossier "Archéologie, les dernières découvertes" à lire dans le nouveau numéro. Il nous explique comment travaillent les chercheurs aujourd'hui.

L'archéologie, science ultra-moderne

De nos jours, l'archéologue tiendrait plus du geek que de l'aventurier Indiana Jones, le plus célèbre d'entre eux. De nouvelles techniques émergent sans cesse et font de l'archéologie une science de pointe.

Les radars à impulsion laser permettent de faire des découvertes sans avoir besoin de creuser ou de détruire des vestiges.

Grâce à la modélisation en 3D, on peut recréer à partir des seuls vestiges le visuel des constructions de l'époque. On peut même utiliser l'impression 3D pour reconstituer de toutes pièces des objets dont il ne reste désormais que des traces.

La science pour raconter l'Histoire

Les progrès de la science permettent aux archéologues d'interpréter avec plus de finesse leurs découvertes. Cyril Azouvi raconte par exemple comment à partir d'une piste et d'empreintes de pas, les chercheurs ont pu reconstituer une scène qui s'est déroulée il y a dix mille ans.

À partir de la forme de simples empreintes, les archéologues ont pu définir qu'elles ont été laissées par une jeune femme qui portait un enfant de moins de trois ans dans les bras. On sait également qu'elle marchait à un rythme relativement soutenu et qu'elle a dû poser plusieurs fois l'enfant au sol. Il a même marché un temps à ses côtés. Enfin, les scientifiques ont pu établir qu'à un moment, la femme laisse son enfant, fait demi-tour et arpente seule le chemin du retour.

Ce n'est qu'un exemple de la précision que nous permet d'atteindre la science moderne.