L'art érotique s'invite à Bèze

Le festival Eros in Love a ouvert ses portes ce samedi à Bèze. Une manifestation qui met en avant l'art et la culture érotiques.

L'érotisme s'invite à Bèze ! Jusqu'à ce dimanche soir, le petit village accueille Eros In Love, le premier festival d'art érotique de la région, organisé par l'association bézoise Vasari, qui a déjà mis en place plusieurs événements dans le village, comme une balade conférence à vélo ou encore de la lecture de poésie.

Masterclass sur les plaisirs féminins et expositions de photos

Le festival Eros In Love propose plusieurs ateliers et manifestations au public, comme du théâtre - avec une Masterclass sur les plaisirs féminins et les zones oubliées du corps féminin -, de la lecture ou encore plusieurs expositions, situées au cellier des Moines. Les Bézois ont pu venir découvrir les clichés érotiques de Roxanne Gauthier, une photographe Dijonnaise, ou encore les sculptures et les peintures de Jean Marc Tournois, sortes de lignes courbées et de faunes dorés.

Une des photographies érotiques de Roxanne Gauthier © Radio France - Soizic Bour

Dédramatiser l'érotisme

Roxanne Gauthier et Jean-Marc Tournois. © Radio France - Soizic Bour

Un seul but pour Roxanne Gauthier et Jean-Marc Tournois, les organisateurs du festival, démocratiser l'érotisme : "On s'aperçoit qu'il y a vraiment des réactions très vives, que les gens amalgament l'érotisme et le porno", explique Roxanne Gauthier. "Oui, l'érotisme c'est quelque chose de courant, de montrable et surtout pas quelque chose d'honteux", ajoute Jean-Marc Tournois.

Redorer l'image de Bèze

Il s’agit aussi pour les organisateurs de redonner une meilleure image au village de Bèze. "On veut monter le niveau, sans tomber dans le graveleux et le genre de blagues qu'on peut faire sur le nom du village", note Jean-Marc Tournois. "On veut apporter la culture et l'art à Bèze pour que les gens associent le nom du village à ça, plutôt".