L'artiste marseillais Abbraham Poincheval va couver de vrais œufs pendant trois semaines

A 18 jours de Pâques, Abraham Poincheval, artiste performeur marseillais, a commencé ce mardi à couver des œufs de poule au Palais de Tokyo, à Paris. Il espère donner naissance à des poussins.

C'est dans un vivarium qu'Abraham Poincheval s'est installé pour couver les œufs. Ce professeur des Beaux-Arts d'Aix-en-Provence espère donner naissance à des poussins dans un délai de 21 à 26 jours.

Cet artiste qui aime surprendre a préparé ses rations de nourriture. Il a fait construire un fauteuil en bois où il peut s'asseoir ou dormir. Et une amie artiste lui a fabriqué un caparaçon (sorte de housse en tissu) pour que les œufs restent à température idéale : 37,2 degrés. Tout sera filmé et diffusé sur YouTube.

"Accompagner l'éclosion"

Au début de cette année, c'est déjà au Palais de Tokyo que ce père de jeunes enfants s'était enfermé dans un rocher de 2,5 mètres de haut sur 1,6 mètre de diamètre, dans lequel sa silhouette était creusée. Dans la pierre, l’œuf c'était lui. Cette fois, c'est lui qui couve.

"Le symbole est un peu gros mais c'est vrai. Je veux prendre le temps d'accompagner la gestation et l'éclosion d'un animal", confie t-il dans le quotidien Aujourd'hui en France.

L'artiste performeur s'apprête à s'enfermer dans un rocher en février 2017 © Maxppp - Christophe Petit Tesson

Abraham Poincheval croit savoir que des hommes ont déjà couvé des œufs... dans une nouvelle de Maupassant et dans des récits magiques. Et il y a bien sûr le risque que les poussins ne naissent pas : "Cela arrive même avec de vraies poules, je ne suis pas plus fort que la nature."

Ce "performeur" de 45 ans a réalisé de nombreuses autres facéties artistiques, toutes plus étonnantes les unes que les autres. L'an dernier, il s'était perché sur un mât à 20 mètres du sol à Paris : six jours consécutifs sur une plateforme de 1,6 mètre x 1 mètre avec le nécessaire vital.

L'artiste en pleine méditation à 20 mètres de hauteur près de la Gare de Lyon (Paris) © Maxppp - Anne Viannet

Enfermé dans une bouteille géante, il a aussi remonté le Rhône de Lyon jusqu’en Suisse. Un an avant, il avait aussi hiberné pendant 13 jours dans un ours naturalisé au Musée de la chasse à Paris !

Le performeur s'installe dans sa grosse bouteille à Andancette (Drôme) © Maxppp - Patrick Gardin/Wostok Press

En 2012, Abraham Poincheval avait aussi inventé un dispositif permettant de passer une semaine sous terre dans un trou de 60 cm de diamètre. Cet espace situé au milieu de la librairie de l’Histoire de l’œil à Marseille est refermé par un rocher qui bouche l’entrée.