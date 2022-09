L'ascension du plus haut sommet du monde et le couronnement d'une jeune reine pour les Britanniques

L'Everest et ses 8848 mètres

Le plus haut sommet du monde était convoité par les Britanniques, vous le savez depuis 1921. Mais ce n'est que le 29 mai 1953 que la Montagne connaîtra enfin ses vainqueurs, à savoir le Néo-Zélandais Edmund Hillary et le sherpa Tenzing Norgay, tous deux représentants de feu l'Empire britannique. Alors cette réussite, menée tambour battant par le militaire John Hunt, un chef d'expédition, était attendue par tout le royaume. Comble de bonheur, elle allait coïncider avec le couronnement d'une toute jeune reine de 26 ans, Elizabeth II.

Annoncer l'ascension de l'Everest au moment du couronnement de la reine Elizabeth II Copier

Le 2 juin eut lieu le sacre d'Elizabeth, retransmis en direct à la télévision et le même jour, l'annonce de la victoire de l'Everest

Un timing parfait et un cadeau enthousiasmant pour la reine qui ouvrait son règne sous les auspices de cette ascension sublime, emblématique de l'esprit d'aventure des Britanniques. Encore fallait il que la nouvelle parvienne en temps voulu, depuis le lointain camp de base de l'Everest, au Népal jusqu'à Londres. Il faut savoir que le journal Le Times avait dépêché sur place un envoyé spécial, James Morris, avec la consigne de garder jalousement l'exclusivité de la victoire. Pour cela, James Morris et son journal avaient mis au point un certain nombre de messages codés. Ainsi, le 29 mai, jour de la victoire, un mail runner sherpa, c'est à dire un facteur s'empare au camp de base du message que James Maurice avait griffonné sur un papier. Le journaliste a écrit ces quelques mots. Mauvaises conditions de neige, stop, camp de base avancées abandonnées, stop, attendons amélioration.

Ce qui signifie en réalité sommet de l'Everest atteint le 29 mai par Hillary et Tenzing.

Eh oui, c'est l'astuce. Le sherpa qui a reçu la consigne d'être silencieux et rapide, rejoint en courant Namche Bazar, un petit village à flanc de montagne perché à 3400 mètres. Ensuite, une radio tenue par un Indien transmet le fameux message, toujours codé à Katmandou, à un autre monsieur qui s'appelle Simon Hays et qui le fera suivre à Londres. Mission accomplie puisque le 2 juin, alors que James Morris se réveille du sommeil du juste et ouvre son récepteur radio bien calé dans son sac de couchage, il entend qu'un speaker annonce la réussite de l'Everest. James Morris, messager de la Couronne, et le Times avaient gagné leur pari et les Britanniques, dans les rues, pouvaient célébrer à la fois la reine radieuse et saluer l'Everest. On multiplie ainsi les symboles d'espoir et de joie, et la monarque allait pouvoir régner sur un peuple fier, patriote, heureux au moins autant que les Français qui s'étaient réveillés de l'après guerre en devenant les premiers conquérants d'un sommet de plus de 8000 mètres, l'Annapurna. En ce mois de septembre 2022, il ne reste plus aucun des protagonistes de cette histoire everestienne : la reine est morte, vive le roi!

Quant à James Morris, en 1972, il annonça son changement de sexe et devint Jan Morris.

Ce fut la première personnalité publique à annoncer sa transition, bénéficiant d'une chirurgie de réattribution sexuelle. Jan Morris fut, jusqu'à son décès en novembre 2020, une historienne remarquée qui a reçu tous les grands titres de l'ordre de l'Empire britannique. Elle a écrit cette histoire rocambolesque et est paru aux éditions du Mont-Blanc sous le titre Les Messagers de la Couronne.

Editions du Mont-Blanc, Editions Catherine Destivelle.