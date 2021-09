L'astronaute Thomas Pesquet partage des photos de Biscarrosse et de Vieux-Boucau

Thomas Pesquet n'est pas seulement astronaute, en mission dans la Station Spatiale Internationale, il est aussi photographe ! Comme il le fait toujours pendant ses séjours à près de 400km d'altitude, le Français a partagé 2 photos de la côte Landaise sur ses comptes Twitter et Instagram.

Sur celles-ci 2 villages : Biscarrosse et Vieux-Boucau. Pour Vieux-Boucau, on distingue d'ailleurs très nettement la forme du lac.

Vieux-Boucau, vu du ciel - Capture d'écran

Bicarrosse, vu de l'espace - Thomas Pesquet

Thomas Pesquet écrit en légende : "Vieux-Boucau au sud de la Côte d'Argent, et Biscarrosse plus au nord. Entre les deux : des dizaines de km de plage, et quelques amis, de la famille et des attaches pour moi".