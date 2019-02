L'Attitude Manche veut inviter la doyenne des Alpes-Maritimes au Mont Saint-Michel

Sa vidéo a été vue plus de 160.000 fois sur les réseaux sociaux. Maryse Lancioni est la doyenne du département des Alpes-Maritimes. Et face à la caméra des journalistes du quotidien Nice-Matin, elle donne sa recette du bonheur, ou encore quelques conseils aux jeunes générations, avant de confier son plus grand rêve : aller visiter le Mont Saint-Michel et assister au spectacle des marées.

Un beau geste et un bon coup de com'

Cette vidéo a été vue par les équipes de L'Attitude Manche, l'agence qui assure la promotion du département. "Nos équipes ont vite eu envie de répondre favorablement et d'exaucer le vœu de cette centenaire", souligne Benjamin Tétard, le directeur de l'agence. "Une manière également de faire parler positivement de notre beau territoire", ajoute-t-il.

L'Attitude Manche compte maintenant sur l'efficacité des réseaux sociaux pour que son invitation parvienne jusqu'aux proches de Maryse Lancioni.