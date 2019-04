PHOTOS - Visitez le nouveau Monument historique de Brest, l'auberge de jeunesse

Brest, France

Il faut trouver l'entrée du bâtiment, dans une petite rue en retrait de la plage du Moulin Blanc, oser pousser les grandes portes vitrées, descendre quelques marches pour se retrouver dans une grande salle commune toute en bois, baignée de lumière grâce à d'immenses baies vitrées. Des chambres aux salles de réunion, en passant par les cuisines, les salles de repas ou la cafétéria, toutes les salles donnent sur un grand jardin qui entoure le bâtiment.

"Ça fait trois mois que je travaille ici, et c'est vraiment agréable, confirme Virginie Abguillerm. Cette vue sur la mer, et puis ce jardin qui est absolument fantastique".

L'entrée se fait par une petite rue © Radio France - Nolwenn Quioc

Morvan accueille les "passagers" venus passer une nuit ou plus © Radio France - Nolwenn Quioc

Construction au début des années 1980

Deux bâtiments reliés par une passerelle, tout en bois et en béton, dans un petit parc arboré, c'était l'idée de l'architecte Roland Schweitzer. L'auberge de jeunesse de Brest a été inaugurée en 1983. "C'est un bâtiment qui s'entretient très bien, qui est assez simple d'utilisation" explique le président de l'association des auberges de jeunesse du Finistère, Jean-Luc Bleunven. "On peut dire que 30, 35 après, ce bâtiment répond toujours à la demande pour laquelle il a été créé. Et ça c'est assez exceptionnel, dans cette recherche de qualité".

La cuisine collective où les voyageurs peuvent préparer leurs repas © Radio France - Nolwenn Quioc

L'auberge de jeunesse peu accueillir environ 130 personnes chaque soir, dans des chambres de quatre lits © Radio France - Nolwenn Quioc

La construction de l'auberge de jeunesse correspond aussi à un mouvement historique, celui de l'éducation populaire, impulsé par l'association des auberges de jeunesse et par le maire de Brest de l'époque, Francis le Blé, très engagé socialement explique Jean-Luc Bleunven, qui avait suivi le projet. Autant que le bâtiment, c'est donc le projet qui est récompensé par les Monuments historiques explique le président.

Jean-Luc Bleunven, président des auberges de jeunesse du Finistère Copier

Plus de groupes, moins de voyageurs solitaires

Mais depuis, le public a changé, notamment depuis le développement des plateformes en ligne d'hébergement : moins de voyageurs sacs au dos, et plus de groupes, de scolaires, de sportifs, de visiteurs venus lors d’événements à Brest. L'auberge de jeunesse accueille également des personnes en difficulté, via le 115, le numéro d'appel d'urgence. "Ce qui est intéressant c'est que par exemple, l'autre jour on avait en même temps le CE d'Arkéa venu en séminaire et des jeunes migrants, et tous ces gens là se croisent ici'" se réjouit Jean-Luc Bleuven.

La salle commune, équipée de mobilier en bois, d'une cheminée et d'une table de ping-pong © Radio France - Nolwenn Quioc

Pour fêter l'inscription aux Monuments historiques, deux jours de fête ouverte à tous sont organisés par l'auberge de jeunesse de Brest : ateliers, conférences, contes et visites théâtrales autour du voyage.