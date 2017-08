L'Aude et les Pyrénées-Orientales, le repère des naturistes

Chaque année, le nombre d'adeptes augmente de 3 à 4% en France. L'ancienne région Languedoc-Roussillon se présente comme l'un des lieux privilégiés pour les connaisseurs.

"C'est la région qui a la plus grosse capacité d'accueil de naturistes", se réjouit Yves Leclerc, nu comme un ver. Le président de la fédération Naturisme en Languedoc-Roussillon vit à Leucate, dans l'Aude, au Village Aphrodite, l'une des neuf copropriétés naturistes de la commune.

Nous sommes juste de l'autre côté de la frontière audoise, mais dans les Pyrénées-Orientales, il y a également beaucoup de campings naturistes. Chaque année, le nombre d'adeptes augmente de 3 à 4% en France.

À Leucate, 300 personnes vivent à l'année dans les différents villages naturistes. "C'est près de 10% de la population de Leucate", sourit Yves Leclerc. "C'est bien, non?" L'été, des touristes passent leurs vacances nus, au bord de l'eau. La population atteint alors parfois 6.000 personnes dans les villages.

Naturisme ou nudisme ?

"Attention, à ne pas confondre !", prévient Yves Leclerc. Le nudisme, c'est le fait de s'exhiber, sans que la pratique soit réglementée. Au contraire, le naturisme est bien encadré par la loi, notamment par l'article 222-32 du code pénal, qui interdit l'exhibition en-dehors des périmètres prédéfinis. "À Leucate, 45 hectares sont tracés par arrêté municipal, spécialement pour le naturisme." Une partie de la plage, morceau de plus d'un kilomètre, leur est également réservée.

Dans les villages naturistes de Leucate, on voyage léger ! Copier

Au sein de ces hectares, c'est carte blanche. Supérette, bar, bureau de tabac, boutique, restaurant... Des lieux privilégiés pour les personnes dévêtues. "Évidemment, chacun fait comme il veut", rappelle Yves Leclerc. "Certains peuvent rester habillés s'ils préfèrent."

De plus en plus de familles avec enfants

"On pourrait penser que le naturisme est une pratique de vieux soixante-huitards", remarque Yves Leclerc. "Mais depuis quelques années, je remarque qu'il y a de plus en plus de familles de quarantenaires qui viennent avec leurs enfants en bas-âge." D'ailleurs, parlons des enfants ! Est-ce problématique de se mettre nu devant eux ? "Non ! Pas quand ils sont habitués depuis le plus jeune âge. Le problème, c'est quand les parents décident du jour au lendemain qu'ils vont essayer le naturisme alors qu'ils ont des ados à la maison."

Dans le centre commercial du Village Aphrodite, certains commerçants travaillent nus. Copier

Dans le Village Aphrodite, les enfants participent aux animations dans le plus simple appareil, accompagnés d'animateurs eux-mêmes dénudés. Un vrai jardin d'Éden !