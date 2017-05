L'auteur de 4 fausses alertes à la bombe au Luxembourg localisé....en prison !

Un Luxembourgeois de 56 ans vient d'être identifié par les autorités de son pays. Il est soupçonné d'être l'auteur de 4 fausses alertes à la bombe et d'une menace d'empoisonnement en mars et avril au Luxembourg. L'homme a été localisé grâce à son téléphone portable...à la prison de Nancy-Maxéville !

C'était le 23 mars dernier, les policiers Luxembourgeois sont alertés par un appel anonyme annonçant 2 attentats imminents dans 2 centre commerciaux de la capitale du Grand Duché, Utopolis et Auchan. Il s'agissait d'une fausse alerte, mais près d'un mois plus tard, nouvel appel cette fois pour une menace d'empoisonnement au Globus à Bettembourg le 20 avril. Le 27 avril, encore un appel pour une bombe au centre commercial, le City Concorde de Bertrange et puis le 30 avril, c'est la gare CFL de Luxembourg qui est visée.

L'enquête d'un juge Luxembourgeois et des autorités Françaises convergent vers un seul numéro de téléphone portable. Ce téléphone est localisé et surprise, la géolocalisation du numéro conduit les enquêteurs....dans une cellule de la prison de Nancy-Maxéville !. Il appartient à un homme de 56 ans, un Luxembourgeois déjà condamné dans son pays et libérable en 2019. On ne connait pas les motivations de cet homme, ni comment il s'est procuré le téléphone. Un mandat d'arrêt européen a été lancé par les autorités Luxembourgeoises pour pouvoir entendre le prisonnier....qui risque une peine de 5 années supplémentaires pour les 5 canulars, heureusement sans conséquence.