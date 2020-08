L'autoroute A340 coupée une demi-heure entre Haguenau et Brumath à cause d'un cheval surexcité

C'est un incident rarissime qui s'est produit ce mardi matin vers 9h30 sur l'autoroute A340 à hauteur de Bernolsheim dans le sens Haguenau - Brumath. Un cheval est passé à travers la cloison d'un van, il s'est retrouvé couché dans le véhicule, avec une jambe coincée. Son propriétaire s'est alors arrêté, mais il n'est pas parvenu à calmer l'animal.

L'autoroute coupée une demi-heure

Les gendarmes du peloton autoroutier de Schwindratzheim, les pompiers et un vétérinaire sont arrivés à la rescousse. Mais le cheval était surexcité et les gendarmes ont préféré assurer le coup et fermer l'autoroute dans les deux sens, pour éviter tout accident, si l'animal venait à s'échapper.

Entre 10h20 et 10h50, l'A340 entre Haguenau et Brumath a donc été coupée dans les deux sens et des déviations ont été mises en place par Rottelsheim et Wahlenheim. Les pompiers sont parvenus à endormir l'animal et son propriétaire a pu le ramener à bon port, au centre équestre de Batzendorf.