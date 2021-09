L'aventurier Guirec Soudée attendu en fin de semaine à Brest

L'aventurier breton pourrait arriver ce vendredi à Brest. Son équipe à terre a reçu des nouvelles, alors qu'il rame dans le rail d'Ouessant et qu'il espère éviter une tempête prévue ce week-end.

Guirec Soudée accélère la cadence dans la dernière ligne droite de sa traversée de l'Atlantique à la rame. Le costarmoricain a sûrement hâte d'arriver à bon port, à Brest, et on peut le comprendre après plus de 100 jours passés en mer. Son équipe a pu obtenir ce mercredi la position précise où il se trouve.

Le rameur de Plougrescant remonte ces jours-ci le rail d'Ouessant, un passage très délicat puisqu'il doit se faire voir pour éviter une collision entre sa petite embarcation et les nombreux cargos qui naviguent dans cette zone. Une tempête est attendue samedi, il va donc essayer d'arriver avant. Il pourrait mettre pied à terre vendredi d'après son équipe.