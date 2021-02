L'eau monte dans les douves : en Moselle, la cuisine du château de La Grange sur le point d'être inondée

Le niveau de l'eau monte, dans les douves du château de La Grange à Manom (Moselle). L'édifice est construit sur une nappe phréatique et est entouré de douves depuis l'an 1000, alors la prudence est de mise quand les précipitations s'intensifient.

L'eau monte par capillarité

La responsable du château Valérie Kennel a pris les devant, en ce début du mois de février, car elle s'attend à ce que la cuisine soit inondée dans les prochains jours. Elle a donc surélevé les meubles les plus fragiles. "Auparavant, explique-t-elle, quand j'ai commencé en 2005, c'était plus rare, on savait que ça existait mais ça arrivait une fois tous les 5 ou 10 ans, mais depuis 2016 c'est régulier et tous les ans on a le droit à notre inondation!"

Elle explique qu'il n'est pas possible de contenir l'eau : "On protège ce qu'on peut mais on est obligé d'attendre, parce que l'eau monte, passe par les pierres et les joints de terre battue, on a aussi un petit puits. On enlève l'eau on la rejette dans les douves mais ça fait un circuit fermé".

Valérie Kennel poursuit : "L'eau monte et ça peut rester une nuit comme 2/3 jours. La dernière fois, la plus grave inondation en 2016 avec 60 cm d'eau, c'est resté deux semaines !"

Inondation imminente

Elle sait que l'inondation est imminente : "À force, avec l'expérience, on voit l'eau des douves qui monte, j'ai un petit repère. On a ce qu'on appelle un chainage d'angle, avec des grandes pierres, et je sais que quand on arrive à deux pierres, c'est inondé. Là il nous reste 15 cm avant l'inondation, sachant que les dernières nuits, c'est monté à chaque fois de 10 cm!"

Les meubles anciens résistent mieux à l'eau

Philosophe, la responsable du château explique : "ça fini par redescendre tout seul ! Ce qui est assez drôle d'ailleurs, c'est que les meubles anciens, une fois qu'on les sort de l'eau, on les sèche, on les encaustique, et c'est reparti pour un tour ! Par contre on a une cuisine traiteur moderne à côté, qui a été complètement détruite car tous ces meubles modernes ne tiennent pas".