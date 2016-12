L'échange de jouets, l'autre tradition de Noël

Le Père Noël peut commettre des erreurs. Du coup, quelques heures seulement après son passage, certains cadeaux repartent en magasin.

L'échange, c'est devenu, ces dernières années, une tradition aussi ancrée que le sapin de Noël. Echanger, une démarche facile pour satisfaire la clientèle raconte cette responsable d'une grande enseigne de jouets installée en Mayenne : "vous revenez avec le ticket de caisse, on l'échange tout de suite si le produit est encore disponible sinon on le recommande. On vous propose aussi si vous le souhaitez un avoir utilisable pendant un an à partir de la date d'édition".

Un doublon, une erreur sur la liste, un cadeau trop encombrant, trop bruyant, qui ne plait pas, un autre qui a un défaut de fabrication, les motifs pour retourner dans un magasin ne manquent pas. Il y a l'échange et il y a aussi la revente. De plus en plus de Français mettent en ligne sur les plateformes spécialisées des cadeaux et des jouets pas franchement désirées. Ainsi, de nombreuses annonces sont déjà recensées en Mayenne sur deux des principaux sites français de commerce.