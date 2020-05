L'école est trop petite pour respecter les distances de sécurité, les enfants vont au musée

A Caen , les élèves de l’école Bosnières située en centre ville sont les plus nombreux à avoir repris la classe. Ils sont environ 60%, c’est le taux le plus important sur la ville de Caen. Les enfants sont divisés en petits groupes et ils ont classe avec leur enseignant pendant la moitié de la journée. Mais comme il n’y a pas assez de place dans l’école, le reste du temps ils le passent au musée.

"Quand les enfants ont eu de la géométrie à faire, on a transposé des œuvres cubistes"

Dans l'enceinte du Château de Caen, les CM2 ont pris leurs habitudes au musée des Beaux Arts. Les enfants sont ravis d'être là. "On a moins de travail et on mange dehors" raconte Lison. L'un des groupes est encadré par Marjolaine Maurice, médiatrice culturelle au musée. Elle adapte les activités au programme scolaire. "La semaine dernière, ils avaient de la géométrie à faire donc nous sommes allées dans la salle cubiste et nous avons transposé des œuvres".

Marjolaine Maurice, médiatrice culturelle au Musée des Beaux Arts, explique aux élèves comment trouver la couleur de la carnation pour peindre un portrait. © Radio France - Nolwenn Le Jeune

Les médiateurs font aussi de l’aide aux devoirs dans une salle du musée au milieu des tableaux. Alors comme l'explique Adrien Blondel "pour l'histoire ça va, puisque c'est en lien avec le musée". Mais pour les maths, c'est plus compliqué reconnait-il. "Je me suis remis aux multiplications et aux divisions, ça faisait longtemps, mais ça revient !"

La ville de Caen est l'une des rares de France à avoir permis à tous les élèves de reprendre la classe le 11 mai, et pas seulement les GS de maternelle, CP et CM2 comme le préconisait le gouvernement. Mais seuls 2300 élèves sur 6600 soit 36% sont pour l'instant retournés à l'école. Si plus d'enfants reviennent début juin, le dispositif mis en place par la ville sera élargi avec notamment des activités sportives et citoyennes. A ce jour, 70 classes en bénéficient.