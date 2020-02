L'école primaire d'Ahun inaugure sa nouvelle cloche

Ahun, France

Depuis des décennies, la petite école primaire d'Ahun n'avait plus entendu retentir le son d'une cloche. L'une d'entre elle a fait son grand retour dans la cour de récré ce mardi grâce au projet un peu fou d'un étudiant en design, originaire de l'Indre.

Simon Genest a 23 ans. Pour son projet de fin d'études, il a décidé de faire le tour du triangle du vide. "Je suis parti un temps en auto-stop pour tenter de recréer des liens entre les habitants dans ces endroits désertés, comme la Creuse", précise le jeune homme installé à Paris pour ces études. C'est lors de son périple qu'il a fait la rencontre d'un forgeron mais aussi du potier d'Ahun, Jean-Philippe Dequeker, il y a deux mois. Il a imaginé cette cloche bleu, toute en céramique pour raviver ses souvenirs d'enfance.

Avec sa force de persuasion, il a réussi à convaincre les deux artisans ainsi que le maire de la ville de réaliser cette cloche, avec un petit coup de pouce tout de même de sa tante, une enseignante de l'école primaire de la commune.

Un retour dans le passé

Cette cloche a séduit tout le monde. A commencer par les enfants de l'école. " La sonnerie d'avant, elle était trop forte. Elle me faisait mal aux oreilles ", assure Kilian, un élève de CE1. Comme ses camarades, ce mardi, ils ont eu le droit à un atelier création avec Simon Genest, destiné à leur expliquer comment cette cloche avait été façonnée.

Mais cette cloche ravive aussi des souvenirs pour les plus grands. "Ça me rend nostalgique", sourit Solène, un parent d'élève. "Quand j'étais petit, on entrait et sortait de l'école au son d'une cloche", ajoute Patrick Pacaud, le maire d'Ahun qui a financé le projet pour la somme de 200 euros. Sa seule crainte est de voir que la cloche ne résiste pas aux ballons des enfants. "On fera attention. l'autre cloche, vu comment elle sonne, je n'en veux plus", précise Raphael, un élève de CE1.