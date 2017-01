A l'EHPAD de Craon, un assistant médical pas comme les autres !

Une jeune ergothérapeute utilise Frisbee, son chien de berger, pour aider les résidents à retrouver un peu d'autonomie. Les résultats sont encourageants.

Dans une des salles de l'EHPAD, un vieil homme de 89 ans fait la connaissance de Frisbee. Le chien est couché à ses pieds. La séance de rééducation peut commencer. La personne âgée va poser un pied puis l'autre sur le corps immobile de l'animal. Un massage tout en douceur, le point de départ d'un exercice de motricité. Julie Marchand utilise son chien depuis plusieurs mois. Cette ergothérapeute l'a formé spécialement pour ça : "quand la personne caresse le corps du chien ça va réveiller plusieurs sensations qui vont permettre de travailler l'ancrage au sol, l'équilibre et donc toutes les prémices du travail de la marche".

Frisbee le masseur ! © Radio France

Frisbee vient une fois par semaine à l'EHPAD de Craon. La séance, pour ne pas trop le fatiguer, ne dure qu'une demi-heure. Et, grâce à lui, les résidents améliorent leur motricité, leur mémoire et retrouvent le sourire explique Julie Marchand : "un chien c'est vivant. Il nous regarde dans les yeux, les patients nous disent ça, et ça c'est énorme car, parfois, on est dans un fauteuil et on ne la regarde pas forcément. Sauf que là le chien est capté, il écoute, il est sensible, il va les voir".

Un autre projet avec les chevaux

La jeune ergothérapeute mayennaise va désormais lancer son autre projet. Toujours avec des animaux. Cette fois, ni Frisbee ni un autre chien ne feront partie de l'initiative. Julie Marchand veut travailler avec des chevaux, eux aussi très sensibles à la présence humaine. Tout commencera au mois d'avril au centre équestre de Craon.