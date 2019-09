L'émoji drapeau breton bientôt sur vos smartphones ?

Une campagne de financement participatif est en cours pour promouvoir l'émoji drapeau breton et convaincre une plateforme de l'installer sur nos smartphones.

Des milliards d'émojis sont partagés tous les jours et pourtant, il n'y a toujours pas de drapeau breton à envoyer à l'intégralité de nos contacts sur nos téléphones. Une (terrible) erreur que l'association .bzh souhaite réparer très rapidement. Elle lance une campagne de financement participatif pour organiser une campagne de communication. Son but : convaincre une plate-forme de créer cet émoji et le rendre disponible à tous. L'association espère réunir 20.000 euros.

Pour diffuser le drapeau breton sur les 5 milliards de smartphones au monde, il va falloir convaincre les géants américains du web. David Levesnan, le président de l'association .bzh, a déposé un dossier l'année dernière auprès du consortium Unicode. Il regroupe les réseaux comme Facebook, Twitter, Google. "On se propose de montrer qu'il n'y a qu'un seul émoji drapeau à activer, c'est le nôtre, le drapeau breton. On va faire le buzz en janvier avec une campagne de communication massive, en Bretagne, à Paris et en ligne", explique David Levesnan.

David Levesnan, président de .bzh : "il n'y a qu'un drapeau émoji à créer, c'est le drapeau breton" Copier

L'année dernière, une pétition en faveur de l'émoji Gwenn ha du avait déjà recueilli 25.000 signatures. "C'est l'occasion de montrer que la Bretagne est une terre de culture, une terre de numérique. Pour promouvoir notre région sur la planète, il faut être présent sur internet", assure le président d'association. Si le financement aboutit, la campagne de communication devrait voir le jour début 2020.