Ce samedi le mercure va encore monter très haut: il fera 31° au plus chaud de la journée. Pour vous rafraîchir et vous inciter à consommer malin l'épicerie Locavore des Bourroches vous convie à une dégustation de sorbets fabriqués à Baulme-la-Roche. Les parfums sont pour certains inédits.

Vous aimez le fenouil? Vous aimez les sorbets? Alors vous vous devez absolument vous rendre ce samedi à "L'épicerie Locavore" des Bourroches à Dijon. De 10h à 12h Virginie Galmiche, la patronne, qui ne vend que des produits locaux, organise une dégustation de sorbets aux plantes aromatiques "bios". Parmi les parfums: fenouil donc mais aussi lavande, menthe poivrée et verveine.

De drôles de sorbets 100% Côtes-d'Oriens

C'est une petite entreprise locale, "Baum Plantes", qui cultive l'ensemble des plantes utilisées et qui fabrique ces sorbets de manière artisanale. "Baum Plante" est implantée à Baulme-la-Roche, magnifique village à 3-4 kilomètres de Mâlain et à 25 minutes à l'Ouest de Dijon. A l'issue de cette dégustation, Virginie Galmiche, mettra en vente ces drôles de sorbets 100% Côtes-d'Oriens dans sa boutique.

Virginie Galmiche de l'épicerie Locavore des Bourroches © Radio France - Thomas Nougaillon

Jean-François Guilloteau est le co-gérant de "Baum Plante". Avec, Stéphanie sa compagne, il fabrique depuis 5 ans des sirops, des gelées et des tisanes. Depuis quelques mois il a décidé de diversifier ses productions c'est pourquoi il est désormais également fabricant de sorbets. Et Jean-François est très heureux de mettre à la vente ces produits dans une épicerie militante.

Julien, stagiaire de l'entreprise "Baum Plantes" tri les plantes cultivées à Baulme-la-Roche. Celles-ci seront conditionnées dans des sachets de tisane. © Radio France - Thomas Nougaillon

Jean-François et Stéphanie posent devant leur atelier à Baulme-la-Roche © Radio France - Thomas Nougaillon

"Depuis l'an dernier on s'est dit: "pourquoi ne pas fabriquer des sorbets avec nos plantes". C'est une manière de donner une plus-value à notre travail et de faire connaître le goût des plantes d'une autre façon que par les tisanes ou les sirops". La collaboration de "Baum Plantes" avec "L'épicerie Locavore" était des plus naturelles. "Virginie, est une femme que l'on estime, elle se bat pour les petits producteurs locaux. Mettre nos sorbets chez elle permet de faire connaître nos productions mais aussi de la faire connaître. Pour nous c'est important que les consommateurs aient envie d'acheter leur alimentation dans ce genre d'épicerie Locavore".

Les artisans réalisent de A à Z l'ensemble de leur production. Ici Jean-François verse le jus de cuisson des graines de fenouil. Plus tard elles seront transformées en sorbets dans ce même atelier. © Radio France - Thomas Nougaillon

Le résultat: ce sont ces sorbets ! © Radio France - Thomas Nougaillon

Ce samedi de 10h à 12h Jean-François et Stéphanie ont prévus d'installer leur charrette à glaces devant l'épicerie Locavore des Bourroches. L'adresse: 34 boulevard Eugène-Fyot, 21 000 Dijon. Le téléphone : 09.50.36.36.02.