L'équipe de ski d'Haïti était en Savoie

La Fédération haïtienne de ski a été créée il y a 8 ans. Elle compte 4 skieurs, tous venus ce weekend à Bonneval sur Arc pour la course citadine de slalom FIS. Ce ne sont pas forcément les meilleurs sur les pistes, mais peut être bien les plus motivés !

Bonneval-sur-Arc, France

Jean-Pierre Roy, 56 ans, Mackenson Florendo et Richardson Viano, 17 ans, et Céline Marti, 40 ans : voilà la Fédération haïtienne de ski au grand complet, venue participer ce weekend au slalom FIS à Bonneval-sur-Arc. Du point de vue sportif, n'attendez pas d'incroyables performances : Mackenson Florendo est parvenu à se classer 73ème ce dimanche sur 82. Mais peu importe, du point de vue motivation, ils ne sont sans doute pas loin d'arriver tous premiers ex-æquo. "Je ne me bats pas pour les podiums, je ne suis pas dans la même cour que certains" explique Céline Martin, "moi je cours au coeur, au mental, au physique aussi parce que je m'entraîne et que je n'arrive pas là en touriste. Je veux faire honneur au sport et à mon pays. Mais voilà, on se donne les moyens, on fait ce qu'on peut, on est une petite fédération mais on est là !"

Les skieurs haïtiens - Thierry Montillet

On est une petite fédération mais on est là !

C'est Jean-Pierre Roy qui a créé la Fédération haïtienne de ski il y a 8 ans maintenant, au lendemain du séisme qui a frappé son île natale. "Je me suis dit comment je peux faire pour aider mon pays. Et là super idée !" sourit-il, avec un objectif : qu'on ne parle pas seulement d'Haïti à cause du séisme, des violences, des problèmes politiques... que du positif !

Lui est arrivé d'Haïti en France il y a plus de 50 ans avec sa famille. Les trois autres sont nés là-bas, mais ont tous été adoptés ici. Et peu importe finalement la performance sportive, tant que les valeurs du sport sont partagées. Même si les skieurs et leur coach ne cachent pas leurs ambitions pour les deux jeunes de l'équipe : Mackenson Florendo espère avoir comptabilisé un nombre de points suffisants dans ses courses pour être sélectionné pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse à Lausanne en janvier, et Richardson Viano, tout fraîchement arrivé dans l'équipe, est qualifiable pour les JO de Pékin.

Après quelques participations à des championnats du monde, et un espoir pour celle au JO de la Jeunesse, Jean-Pierre Roy se félicite de son projet. "Et Haiti commence à me poser des questions... parce qu'ils ne savent même pas ce qu'est le ski !" s'amuse-t-il, et d'ajouter hilare : "il y en a là-bas qui écrive 'sky'"

Céline Marti dit recevoir des encouragements d'Haïtiens et des messages de temps à autre sur Facebook. "Il faut leur expliquer que ce sont des bouts de bois, qu'on glisse dessus... et qu'il fait froid ! C'est un beau partage, on a la couleur de là-bas, on a les racines de là-bas, on pense à eux.. ça ne les fait pas vivre mieux mais au moins on les représente ! et on est fier de nos origines"