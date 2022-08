L'escape game de la Tour Charlemagne fait carton plein cet été à Tours

"On compte plus les créneaux libres que les créneaux pleins" sourit Bertille Debiais-Thibaud, la chargée de projet d'Escape Yourself qui a conçu l'escape game de la Tour Charlemagne. Depuis l'ouverture de cette activité le vendredi 1er juillet, les réservations ne désemplissent pas. Cette aventure vous propose de résoudre en une heure un mystère qui entoure le bâtiment et de découvrir au passage le patrimoine et l'histoire de Tours (Indre-et-Loire).

Louise Thomann a rejoint une équipe pour résoudre le mystère de la Voix de la Tour. Copier

Un scénario peuplé d'anecdotes historiques

Le principe de l'escape game est le même que partout ailleurs explique Bertille Debiais-Thibaud : les joueurs et les joueuses ont une heure pour résoudre une série d'énigmes et le mystère de la Voix de la Tour -le nom donné au scénario de cette aventure. Mais elle est inspirée "d'anecdotes sur l'histoire du lieu, la Tour Charlemagne et la ville de Tours".

Il faut bien observer les décors, les indices et les énigmes s'y cachent. © Radio France - Louise Thomann

Etant donné la valeur patrimoniale du lieu, la game-master, la personne qui aiguille les équipes pendant l'aventure, ne les quitte pas des yeux. Sous la forme du jeu, on évoque Jeanne d'Arc, Saint-Martin-de-Tours et des légendes locales.

Bertille Debiais-Thibaud, d'Escape Yourself, veut faire en sorte que les joueurs et les joueuses découvrent la Tour d'une autre manière. Copier

Il faut réserver pour y jouer. La salle est accessible à partir de 10 ans, les prix s'échelonnent de 18€ pour les tarifs réduits à 25€ pour les pleins tarifs.