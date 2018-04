Paris, France

C'est une petite clairière au cœur du bois de Vincennes a priori comme les autres. Sauf qu'elle est balisée par plusieurs panneaux : "Vous entrez dans un espace où la pratique du naturisme est autorisée". Et en effet, dans cette zone plusieurs personnes ne portent pas de vêtement malgré le temps pas franchement estival. L'espace a rouvert pour six mois ce samedi 14 avril et il fermera en début octobre. C'est une décision de la mairie de Paris après une expérimentation menée l'été dernier. Un test jugé satisfaisant.

Une victoire pour les naturistes

La réouverture de cet espace naturiste, c'est très important pour ces naturistes : "Nous sommes très heureux, et en plus c'est parti pour six mois, explique Fabien, membre de l'Association des naturistes de Paris. C'est la preuve que l'on gagne du terrain et que l'on a plus de visibilité."

D'autant plus que c'est le seul espace naturiste en plein air de la capitale, même s'il existe une piscine ou encore un restaurant. Un endroit indispensable pour Gérard qui est venu presque tous les jours l'été dernier: "C'est très important pour moi, assure-t-il. Ça permet d'être au contact de la nature, de sentir le froid, le chaud, le vent. Et puis on peut se mettre nu sans être embêté ! "

Encore quelques points à améliorer

L'espace naturiste du bois de Vincennes rouvre parce que l'expérimentation de l'été dernier a été concluante. Notamment en ce qui concerne les relations avec les promeneurs, très tolérants. En revanche, l'Association des naturistes de Paris l'admet : il reste quelques progrès à faire. "L'été dernier on a dû jouer les policiers, explique Didier. Entre les naturistes et les libertins c'était un peu compliqué pour qu'ils comprennent que ce n'était pas un truc de cul ici !" Les naturistes déplorent aussi la présence de voyeurs qui rodent parfois aux alentours.

Pas de quoi néanmoins gâcher le succès de cette opération. L'été dernier, 500 personnes en moyenne ont fréquenté chaque week-end cet espace selon l'Association des naturistes de Paris.