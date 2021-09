Creuse : l'ex-champion d'Europe de la coupe mulet est arrivé

De la Bretagne à la Creuse à pied. L'ex-champion d'Europe en titre Gauthier Istin, vient d'arriver en Creuse, à Crozant, après un défi personnel bien courageux. "Je suis partis de chez moi, Landrévarzec, dans le Finistère, et j'ai fait environ 600 kilomètres à pied. Je dormais chez des gens un peu au hasard. Je tentais une expérience sociale. Et le but était aussi de ramener le trophée dans mon sac à dos au champion suivant", raconte-t-il.

Il se prépare donc à venir assister à la deuxième édition des championnats d'Europe de la coupe mulet de l'histoire. "Je ne suis pas candidat cette année, je ne suis pas là pour la compétition mais pour être avec des gens qui partagent les mêmes valeurs que moi. Ce sera vraiment une concentration de personnes sympathiques." En effet, au delà de la coupe de cheveux insolite, il considère la coupe mulet un peu comme un état d'esprit. "C'est la liberté, c'est anticonformiste, ça permet de voir le look différemment."

Une jeune candidat guéretois

Gauthier Istin sera donc là en tant qu'ex-champion, mais il y aura une centaine de candidats au total pour lui succéder. C'est le double, par rapport à l'édition précédente en 2019. Parmi les compétiteurs, il y a Corentin, 17 ans. "Je regardais un match de la Nouvelle-Zélande. Je voulais la même coupe de cheveux qu'un des joueurs. Ma mère m'a dit que c'est une coupe mulet. Je suis allé chez le coiffeur il y a quelques mois, et j'ai donc fait ma première coupe mulet. J'ai un copain qui joue au rugby avec moi qui a aussi une coupe mulet. On a vu qu'il y avait ce championnat en Creuse on s'est dit qu'on pouvait participer. Et on s'est inscrit", raconte le jeune guéretois.

Le championnat d'Europe de la coupe-mulet se déroule à Chesniers, en Creuse à partir de 11h, ce samedi 4 septembre 2021. Réservation obligatoire.