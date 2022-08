L'ex directeur du Zénith de Caen met en vente des milliers d'objets amassés durant un demi-siècle

Serge Langeois a quitté ses fonctions de directeur du Zénith de Caen en juin dernier. En raison d'un prochain déménagement, il organise ce samedi et ce dimanche après-midi un vide-maison pas comme les autres : ce sont des milliers d'objets parfois offerts par les stars qu'il propose à la vente.

Dans sa propriété du Moulin de Saint Germain, à Fresney-le-Puceux, Serge Langeois organise un vide-maison assez hors norme ce samedi et dimanche après-midi. Il met en vente plusieurs milliers d'objets qu'il a chinés ou qui lui ont été offerts par les stars de la chanson.

Un demi-siècle de souvenirs qu'il ne peut tous emporter dans son prochain appartement sur Caen. "J'aime collectionner, j'aime garder les choses et ne pas m'en séparer. Cela a été ça pendant cinquante ans et maintenant cela change. Il y a des objets très personnels. Il y a des objets liés aussi à ma carrière au Zénith. Cela va des tasses Coca-Cola aux chaussures à semelles rouges signées par Lara Fabian, un canapé de l'Assemblée nationale...", énumère Serge Langeois.

Le patron du Zénith de Caen a pris sa retraite en juin dernier © Radio France - Olivier Duc

Il y a ces peignoirs dédicacés par Alain Delon ou encore par Michel Sardou. Il y a aussi des pièces que les artistes lui ont offerts et qu'il laissera partir avec un petit pincement au cœur, comme ses disques d'or, de Diamant ou de platine de Calogéro, de Véronique Sanson ou encore de Marc Lavoine.

"On ne peut pas toujours vivre avec le passé, relève Serge Langeois. On a envie, non pas de tourner la page mais de changer de livre. Réécrire une autre histoire à partir de maintenant."

Quand un peignoir d'Alain Delon côtoie un disque de Platine de Calogéro © Radio France - Olivier Duc

Toute la difficulté est parfois d'y mettre un prix. Cela semble facile pour les CD (un euro pièce), c'est en revanche un peu plus compliqué pour d'autres objets.

"C'est au petit bonheur la chance. Ce sont des prix fixes mais comment évaluer le prix du peignoir d'Alain Delon. Bon, ce que l'on sait, c'est qu'un peignoir comme ça vaut déjà 150 euros. Alors on va le vendre au moins à ce prix-là."

Info Pratique : Vide-Maison au Moulin de Saint Germain à Fresney-le-Puceux. Samedi et Dimanche de 14h à 19h.